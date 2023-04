Mit dem Müllwagen in Salzgitter unterwegs

Am gestrigen Zukunftstag boten im Stadtgebiet wieder zahlreiche Unternehmen und Organisationen Schülern Einblicke in ihre Arbeit. Dazu gehörten die Stadtverwaltung, die Alloheim-Seniorenresidenz, das Fredenberg-Forum und der Landtag in Hannover.

Einblicke in die Verwaltung

So konnte Oberbürgermeister Frank Klingebiel 56 Schüler bei der Stadtverwaltung begrüßen. „Nutzt den heutigen Tag, um erste Eindrücke zu sammeln, stellt viele Fragen und probiert Euch aus“, appellierte er an sie. Es sei wichtig, die eigenen Interessen und Talente zu erkennen, um auch im späteren Berufsleben Spaß und Freude zu haben.

Am Zukunftstag in der Verwaltung nahmen laut Pressestelle 27 Mädchen und 29 Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren teil und konnten in einem bunten Programm verschiedene Fachdienste kennenlernen. Die Stadtbibliothek veranstaltete etwa eine Fotorallye, mit dem Fachgebiet Umwelt ging es auf Exkursion zum Salzgittersee, um sich dort mit dem „Schutzgut“ Wasser zu beschäftigen. Mit dem Fachdienst Bürgerservice und Ordnung lernten die Schüler Messanlagen zur Verkehrsüberwachung kennen und im Städtischen Regiebetrieb (SRB) gab es beispielsweise die Möglichkeit, in einem Müllwagen mitzufahren, einen Reifen zu wechseln und sich über die Mülltrennung zu informieren.

Besuch in der Seniorenresidenz

Etwas mit Menschen möchte Hamza Moughir nach der Schule machen. „Was genau, das weiß ich jetzt durch den Zukunftstag in der Alloheim Seniorenresidenz Am Lindenberg, strahlte der zwölfjährige Realschüler. Beim gestrigen Zukunftstag hat er sich nach Angaben der Einrichtung über die Ausbildung zum Pflegefachmann informiert. Und war laut Pressemitteilung „begeistert, wie menschlich, fröhlich und gut ausgestattet die Arbeit dort abläuft“. Leiterin Natascha Herden erklärte: „Für uns ist dieser Aktionstag sehr wichtig für die Nachwuchsgewinnung. Schüler können hier ganz ungezwungen viel über die verschiedenen Ausbildungsberufe erfahren und auch Vorurteile ablegen.“ So schaute Hamza Moughir einer Pflegefachkraft über die Schulter, während seine Mitschülerinnen mit dem Haustechniker unterwegs waren. Zu zeigen war laut Herden, dass eine Ausbildung in der Pflegebranche nicht nur vielseitig, sondern auch zukunftssicher ist: „Dieser Zweig zählt zu den besonders krisensicheren und wachstumsstarken Berufsfeldern“. In diesem Jahr nahmen insgesamt 8 Schüler aus 6 Schulen Salzgitters und Braunschweigs am Zukunftstag im „Alloheim“ teil.

Fredenberg-Forum lud ein

Leni und Alina informierten sich über die Tätigkeit eines Kulturpädagogen in der Brücke des Fredenberg-Forums. Während Leni sich in der Eltern-Kind-Gruppe engagierte, half Alina im Büro und bereitete die Eintrittskarten für die nächste Kindertheatervorstellung vor.

Zu Gast bei der SPD

Beim Zukunftstag der SPD-Landtagsfraktion sahen die Schüler Erik Kohlruss, Tom Raeder und Ben Lolies aus Salzgitter dem Abgeordneten Stefan Klein über die Schultern und freuten sich auf einen interessanten Tag im Landtag in Hannover.

