Unfall bei Holle – Frau aus Raum Salzgitter wird schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Astenbeck und Grasdorf hat sich am Montagabend eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Raum Salzgitter schwer verletzt. Das berichtet die Hildesheimer Polizeiinspektion.

Die Frau war gegen 18 Uhr in Richtung Astenbeck unterwegs gewesen, als sie nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen streifte einen Baum, überschlug sich und blieb auf einem Feld neben der Straße liegen.

Feuerwehrleute müssen 25-Jährige aus Raum Salzgitter aus ihrem Wagen befreien

40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Holle, Grasdorf und Derneburg befreiten die 25-Jährige aus ihrem Pkw und übergaben sie an den Rettungsdienst, der sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Hildesheimer Krankenhaus brachte.

Wie die Hildesheimer Polizei mitteilt, ist die Unfallursache noch nicht bekannt – die Ermittlungen laufen. Am Auto der 25-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend nicht. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sollen sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 9010 in Verbindung setzen.

red

