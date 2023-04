Auf der Spur von „Boomwhackers“ und „Jakkolo“

Fitness und ausgewogene Ernährung – das sind Themen, die nicht nur den Älteren, auch schon Knirpsen nah gebracht werden sollten. Dass dies mehr denn je Forderung des Tages sein sollte, kreativ und mit hohem Engagement umgesetzt werden kann, beweisen einmal mehr die Gesundheitswochen im Fredenberg. Als diesjährige Veranstalter haben das Fredenberg-Forum, die Stadt, die Apotheke am Fredenberg, die Betriebskrankenkasse Salzgitter (BKK) und der „Meine-SZitty“-Club diesmal 21 Anbieter mit 46 Ideen aufgeboten, die schwerpunktmäßig im Mai Mut zum Aufbruch in eine gesündere Zukunft machen sollen.

Das wird geboten

Auf dem Programm stehen unter anderem gesundes und leckeres Essen, alkoholfreie Cocktails, Erkundung und Entspannung in der Natur, aber auch Bewegungskurse und Gedächtnistraining. So wird die Awista unter dem Motto „Mach mit, bleib fit“vom 2. bis 31. Mai Wirbelsäulengymnastik mit gesundem Picknick anbieten, am 2., 9., 16. und 23. Mai legt sie noch Entspannendes fürs Gemüt obendrauf – es geht um „Traumgeschichten“, die helfen, Streß, Trauer und Wut abzubauen. Mit neuen Angeboten gehen auch die Kinder- und Jugendtreffs ins Rennen: Der „Kreml“ bietet am 30. Mai Jugendlichen einen Besuch des Hochseilgartens „Piraterock“ in Isernhagen an und „D7“ will den „Kreml“-Gästen am 16. Mai das Brettspiel „Jakkolo“ nahebringen. Das Fredenberg-Forum präsentiert am 17. und 24. Mai jeweils von 10 bis 11 Uhr Sport und Spaß mit den „Boomwhackers“, bunten Klangröhren mit unterschiedlichen Tonhöhen. Der Diakonietreff stellt am 27. Mai um 16 Uhr das Boule-Spielen zum Kennenlernen im „Lebensgarten“ vor (Anmeldung: a.kurth@diakonie-brauschweig.de oder per Telefon 05341/50746).

Alles für die Bewegung

Bewegungsangebote gibt es während der Gesundheitswochen viele: etwa bei einer Olympiade für Kinder, die die Wohnbau am 11. Mai von 15 bis 16.30 Uhr bietet (Anmeldung: fredenberg-forum@stadt.salzgitter.de, per Telefon 05341/50512) oder beim Badespaß für Groß und Klein am 11. Mai von 15 bis 18 Uhr im Hallenbad in Lebenstedt (Anmeldung: asiye.berge-traore@stadt.salzgitter.de oder Telefon 05341/839-4564).

Raus in die Natur

Begegnungen mit der Natur versprechen etwa das Survivaltraining der Volkshochschule am 7. Mai von 10 bis 18 Uhr (vhs@stadt.salzgitter.de) oder das „Walderleben“ für die Klassen 3a und 2b der Grundschule Dürerring vom 8. bis 17. Mai.

Von den Gesundheitswochen erhoffen sich die Veranstalter vor allem Nachhaltigkeit und ein verändertes Gesundheitsbewusstsein. Der Monat solle den Ansporn in Sachen Fitness und bewusste Ernährung in Theorie und Praxis noch erhöhen, hofft Isabel Brandis vom Fredenberg-Forum.

