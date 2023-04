Top 3 – Salzgitter bietet am Wochenende klassische Kultur

Salzgitter. Klassische Musik, Lieblingslieder und Wortkabarett stehen in Salzgitter auf dem Plan – hier könnte sich ein Besuch am Wochenende lohnen.

Das OktoPLUS-Ensemble tritt in der Christ-König Kirche in Salzgitter-Bad auf.

In Salzgitters Kulturszene geht es dieses Wochenende etwas gediegener zu. Vor und nach der Motorradgedenkfahrt finden trotzdem ein paar Veranstaltungen statt, die etwas für Freunde der Klassik und der Kleinkunst sind. Der Chor „daCapo“ bietet auch einen Einblick in die liebsten Stücke aus seinem großen Repertoire. Alle wichtigen Infos zu den Veranstaltungen gibt es hier:

Distanzloses Kabarett in der Kniki

Am Freitag, 28. April, tritt ein Urgestein des Wortkabaretts in der Kniestedter Kirche auf. Um 20 Uhr ist dann Thomas Reis mit seinem Programm „Mit Abstand das Beste“ zu sehen. Der Kabarettist zählt zu den Besten seiner Zunft und blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in der Kleinkunst zurück. Sein Programm soll eine geladene, humoristische Riesen-Packung mit vielen aktuellen, vulnerablen und „infektiösen“ Texten sein.

Reis meint: „Wir lachen uns tot, denn Lachen ist die beste Medizin. Das ist ein Dilemma. Genau wie das uns alle beherrschende Thema.“

Spicken will er seine Texte übrigens mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens. Mit Abstand das Beste sei es, den Humor nicht zu verlieren, und dafür ist Kabarett von Thomas Reis sicher mit Abstand das Beste. Auch wenn das mit dem Abstand nicht so leicht ist für den eher als distanzlos bekannten „Kult-Kabarettisten ohne Obergrenze für schwarzen Humor“, wie der SWR3 ihn nannte.

Thomas Reis ist eines der "Urgesteine" des Wortkabaretts. Er tritt in der Kniestedter Kirche auf. Foto: Privat

Denn eigentlich hat er sich vor Nähe noch nie gefürchtet und sich deshalb auch schon öfter mal die Zunge verbrannt. Wer noch nicht genug von der Corona-Pandemie hatte und gemeinsam mit Reis auf die vorigen Jahre zurückblicken will, bekommt Karten ganz ohne Abstandsregelung und Hygienevorschrift bei der Kleinkunstbühne. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

Mozart goes Hollywood

Wer am Freitag noch nicht genug von klassischen Kulturformen hatte, kommt am Samstag, 29. April, so richtig auf seine Kosten. Denn dann tritt das OktoPLUS Ensemble der Thüringen Philharmonie Gotha in der Christ-König-Kirche in Salzgitter-Bad auf. Das Motto des Programms ist: „Mozart goes to Hollywood”. Los geht die Veranstaltung des Kulturkreises Salzgitter um 17 Uhr. Das „OktoPLUS“-Ensemble der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach widmet dem Genre der Film- und Unterhaltungsmusik Hollywoods ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur musikalische Highlights des Films, sondern auch jene des Jazz und des Classic Pop in den Fokus nimmt – darunter befinden sich Meisterwerke von Stars wie Hans Zimmer, Ennio Morricone, Frank Sinatra und Benny Goodman. Die musikalischen Arrangements stammen von Stefan Goerge, dem Solofagottisten der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Wenn von Stars die Rede ist, darf der Urvater der emotionsgeladenen Musik natürlich nicht fehlen: Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Kompositionen erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit und werden vom Ensemble ebenfalls gespielt. Karten für das Konzert der Thüringer Musiker kosten 20 Euro.

„DaCapo“ singt Lieblingshits

Was kommt dabei heraus, wenn Sängerinnen und Sänger eines Chores ihre ganz persönlichen Lieblingslieder auswählen?

Das Ergebnis präsentiert der Chor unter der Leitung von Susanne Bisson am Sonntag 30. April um 16 Uhr in der Martin-Luther-Kirche der Trinitatis-Gemeinde in Salzgitter-Bad. Aus dem mittlerweile fast 250 Stücke umfassenden Repertoire haben die Mitglieder des Chores ihre Favoriten ausgesucht, die dann zu einem bunten und vielseitigen Konzert zusammengestellt wurden.

Moderiert wird die Veranstaltung von Gerd Meiborg. Wer nun schon ganz heiß auf Chormusik von „daCapo“ ist, kann sich freuen: Der Eintritt ist am Sonntag kostenfrei.

Der Chor "daCapo" präsentiert seine Lieblingslieder. Foto: Privat / DaCapo

