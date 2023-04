Straße dicht, Wasser weg, Gas aus? Neue Baustellen in Salzgitter

Salzgitter. Nach dem Start der Bauarbeiten im Alten Dorf, beginnen nun weitere Arbeiten an Leitungen in Lebenstedt und Bad. Womit Anwohner rechnen müssen:

Bauarbeiten an Gas-Versorungsleitungen sorgen für Sperrungen von Fahrstreifen in der Kattowitzer Straße in Lebenstedt. Außerdem müssen für die Arbeiten teils auch Gas und Wasser für Anwohner abgestellt werden.

Nachdem im Alten Dorf in Lebenstedt und auch in Thiede verschiedene Baustellen für Einschränkungen im Straßenverkehr, beim Parken sowie in der Wasser- und Gasversorgung der Anwohner sorgen, gibt es nun zwei weitere Bereiche, in denen es aufgrund von Sanierungsarbeiten zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommt, das teilen der Netzbetreiber Avacon und die Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft WEVG Salzgitter mit.

Mehr zu den Arbeiten im Alten Dorf:Langzeit-Baustelle wegen Arbeit an Gasleitungen in Lebenstedt

Und zum Ärger um die Baustellen in Thiede:Bauarbeiten und Parkverbote in Thiede – doch wohin mit den Autos?

Betroffen sind Lebenstedt und Salzgitter-Bad. Seit vergangenem Freitag ist die Baustelle an der Kattowitzer Straße eingerichtet, hier ist die Fahrbahn derzeit auf einer Seite auf eine Spur verengt. Grund für die Baustelle ist die Erneuerung einer Gas-Mitteldruckleitung auf einer Länge von 1000 Metern und die Erneuerung einer parallel verlaufenden Gas-Ortsnetzleitung, wie Avacon und WEVG mitteilen. Die Gas-Mitteldruckleitung dient der Versorgung von Salzgitter-Salder, erklären die Unternehmen.

Kattowitzer Straße muss an der Baustelle verengt werden

Die Arbeiten müssen in offener Bauweise im Gehwegbereich erfolgen. Aus diesem Grund müsse abschnittsweise jeweils eine Fahrbahn der Kattowitzer Straße gesperrt werden. Vollständig gesperrt werden muss die Straße aber nicht. Die Sanierung hier soll planmäßig Ende August 2023 abgeschlossen sein.

In Salzgitter-Bad starten ab Dienstag, 25. April, ebenfalls Bauarbeiten. Betroffen sind hier die Straßenbereiche Heckenrosenweg und Dornbusch sowie die Franz-Zobel-Straße. Ebenfalls sind es Sanierungsarbeiten an den Gas- und Wasserleitungen inklusive zugehöriger Hausanschlüsse, die für die Einschränkungen sorgen. Das Sanierungsprojekt in Salzgitter-Bad sei über zwei Jahre geplant, teilen Avacon und WEVG mit. Voraussichtlich bis in den Herbst 2024 sollen die Bauarbeiten hier andauern.

Insgesamt werden laut Avacon und WEVG in den betroffenen Bereichen 103 Wasser-Hausanschlüsse sowie 89 Gas-Hausanschlüsse erneuert, beziehungsweise umgebunden. Auf einer Länge von 1.341 Metern werden Versorgungsleitungen für Wasser ausgewechselt. Bei den Gasversorgungsleitungen sind es insgesamt 1.694 Meter, die erneuert werden, heißt es.

Teilweise kein Leitungswasser oder kein Gas für die Heizung

Im Zusammenhang mit den Arbeiten an Hausanschluss- und Versorgungsleitungen sei es teilweise vorübergehend erforderlich, die Trinkwasser- und Gasversorgung über einen absehbaren Zeitraum zu unterbrechen. Die Dauer der Unterbrechung sei abhängig vom erforderlichen Aufwand für die Ein- oder Umbindungsarbeiten. Die Anwohner sollen laut der Netzbetreiber gesondert im Voraus über die Unterbrechung der Versorgung informiert werden.

Avacon ist für die Gas-Baumaßnahme zuständig, weil die WEVG Salzgitter als Eigentümerin der Strom- und Erdgasnetze in Salzgitter die Energienetze an die Avacon als Netzbetreiber verpachtet hat. Zu den Pflichten des Netzbetreibers zählt auch die entsprechende Unterhaltung der Netze.

red

