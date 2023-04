Argentinische Dogge Alva aus Salzgitter sucht eine Familie

Die Argentinische Dogge Alva wartet auf ihre ganz große Chance – raus aus dem Tierheim und rein in ein neues Zuhause mit viel Platz zum Toben und einer gemütlichen Couch zum Entspannen. Derzeit lebt die Hündin im Tierheim Salzgitter.

„Mit ihren fünf Jahren hatte Alva noch nicht viele schöne Momente in ihrem Hundeleben erfahren dürfen“, heißt es vom Team des Tierheims Salzgitter-Bad. Über das örtliche Veterinäramt konnte die weiße Riesin aus ihrem Zuhause geholt, gesichert und ins Tierheim gebracht werden.

Vermutlich wurde Alva wie eine „Gebärmaschine“ gehalten

Da die Tierheimmitarbeiter die genauen Zustände in Alvas bisherigen Leben nicht kennen, musste das Team sich zunächst in mühevoller Kleinarbeit das Vertrauen der Hündin erarbeiten. Zu schreckhaft sei die Hundedame in den ersten Tagen und Wochen noch gewesen.

„Die weiße Fellnase wurde vermutlich als Gebärmaschine missbraucht, ihr Gesundheitszustand war am Tag ihrer Ankunft sehr schlecht“, teilt das Tierheim-Team mit. Durch die schnelle medizinische Versorgung habe Schlimmeres verhindert werden können.

Alva könnte bei hundeerfahrenen Menschen aufblühen

Inzwischen lebe Alva fast zwei Jahre im Tierheim Salzgitter. „Sie wartet auf ihre Chance, diesen einen wichtigen Moment, um zu einer Familie zu ziehen“, heißt es vom Tierheim. Doch ihre künftigen Wegbegleiter sollten laut Tierheim vor der Adoption ein paar grundlegende Dinge berücksichtigen: „Alva ist eine Alleinherrscherin, sie möchte keine anderen Artgenossen um sich haben.“ Katzen und andere Kleintiere gehören nicht in ihr Umfeld, da sie einen Jagdtrieb in ihrem Naturell verspürt, den sie dann ausleben würde.

Eifersucht sei ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden müsse: „Alva vertraut ihrem ,menschlichen Rudel’, fremde Personen werden hingegen argwöhnisch betrachtet.“ Für Alva sucht das Tierheim verantwortungsbewusste und hundeerfahrene Menschen, die ihr einen „sicheren Hafen“ bieten und ausreichend Zeit lassen, ihr neues Umfeld zu erkunden. „Optimal wären Hundefreunde, die Tagesfreizeit haben, da Alva nicht allein bleiben möchte.“ Das Team rät neuen Besitzern, mit Alva eine Hundeschule zu besuchen.

