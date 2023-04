Stadt Salzgitter lädt zum Empfang zum Fastenbrechen ein

Auf Einladung von Oberbürgermeister Frank Klingebiel, so die Stadt, fand ein Iftar-Empfang, also das sogenannte Fastenbrechen, mit rund 120 geladenen Gästen statt. Klingebiel hatte demnach gern die Anregung des Ratsherrn Ercan Vanli und des Vorsitzenden des Niedersächsischen Integrationsrates, Ercan Irkan, aufgegriffen und lud zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder zu einem solchen Empfang in das Diamant-Center ein. Clemens Löcke führte als Moderator durch den bunten Abend.

Der Oberbürgermeister betonte, dass die Teilnahme am traditionellen Fastenbrechen ein Zeichen von Toleranz, Respekt und Vielfalt und daher auch ein wichtiges Signal für die Stadt Salzgitter sei. „Es ist ein Zeichen für den gegenseitigen interkulturellen Dialog, denn unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gehören ganz selbstverständlich zu Salzgitter. Sie sind unsere Freundinnen und Freunde, unsere Nachbarinnen und Nachbarn, unsere Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, unsere Sportfreundinnen und Sportfreunde“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Zuwanderung prägt die Stadt

Salzgitter sei seit seiner Gründung eine von Zuwanderung geprägte Stadt, in der heute etwa 107.000 Menschen aus rund 120 Nationen zusammenlebten. Das alles sei nicht selbstverständlich, sondern es gebe Menschen, wie die eingeladenen, die Integration und Teilhabe mit Leben füllten. „Integration geschieht vor Ort, dort, wo Menschen zusammenkommen.“ Mit dieser Veranstaltung sage man auch „Nein“ zu jeder Form der Intoleranz, Gewalt und Verunglimpfung.

Der Sprecher der muslimischen Gemeinden in Salzgitter, Mustafa Abacioglu, begrüßte den Empfang und wies darauf hin, dass Salzgitter eine offene und multireligiöse Stadt sei. Er erinnerte an das schwere Erdbeben in der Türkei. Jürgen Selke-Witzel, Pastoralreferent für das bischöfliche Dekanat Goslar- Salzgitter, überbrachte die Grußworte der christlichen Kirchengemeinden in der Stadt. Er sei zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung dabei. Er wies laut Stadt auf den wichtigen Dialog zwischen den Menschen und ihren Religionen hin.

Brücke zwischen dem Islam und dem Christentum

Elif Medeni von der Kirchlich-pädagogischen Hochschule in Wien schlug als gebürtige Salzgitteranerin in ihrem Vortrag gekonnt und kurzweilig die Brücke zwischen dem Islam und dem Christentum und wies auf die vielen gemeinsamen Verbindungen zwischen beiden Religionsgemeinschaften hin, so die Stadt. „Uns verbindet viel mehr, als uns trennt“, betonte sie. So gebe es die österreichisch-deutsche Kaffeetradition, weil die türkische Armee bei der Belagerung von Wien bei ihrem Rückzug viele Säcke mit Kaffee zurückgelassen habe. Und selbst sprachliche Begriffe, die heute allgemein gebräuchlich seien wie „Simsalabim“, seien auf interkulturellen Austausch zwischen Christentum und Islam zurückzuführen.

Nachdem um 20.18 Uhr die Sonne untergegangen war, beschloss der Gebetsruf des Muezzin den offiziellen Teil der Veranstaltung. Im Anschluss begann das gemeinsame „Fastenbrechen“ und damit auch der gesellige Teil der Veranstaltung untermalt von der Geigenmusik von Erkan Rast.

