Top 3 am Wochenende – das bietet Salzgitters Kulturszene

Dieses Wochenende wird in Salzgitter künstlerisch und vielleicht auch ein wenig witzig. Wer Zeit hat, sollte schon am Donnerstag mal in Richtung Salzgitter-Bad schauen. Die besten drei Veranstaltungen haben wir an dieser Stelle zusammengefasst:

Theater in der Kulturscheune in Lebenstedt

Am Samstag, 22. April, stirbt Hamlet auf der Bühne der Kulturscheune… und geht danach Spaghetti essen. Die Komödie beginnt um 19 Uhr. Darum gehts: Hamlet stirbt heldenhaft, das Publikum leidet mit, der Vorhang fällt. Was viele nicht wissen: Hamlet stirbt natürlich nicht wirklich, er steht auf, schminkt sich ab und geht Spaghetti essen, mit Pesto bei seinem Lieblingsitaliener. Es gibt gute Gründe, warum Schauspieler im Theater nicht wirklich sterben – viele persönliche, hauptsächlich aber auch organisatorische.

Die Farce für 3 Schauspieler in 17 Rollen beleuchtet das Bermuda-Dreieck zwischen Hinterbühne, Theaterkantine und Saalausgang. Das Stück soll eine theatralische Bestandsaufnahme der besonderen Beziehung zwischen Theatermachern und Zuschauern, eine Beschreibung der Grabenkämpfe zwischen Bewahrern und Stücke-Zertrümmerern sein. Es nimmt den berühmten Hamletmonolog „Sein oder nicht sein …“ zum Grundthema und stellt dabei die Frage: Was darf Theater, was kann Theater und was soll Theater? Kostenpunkt: 20 Euro

Caroline Ronnefeldt liest in der Kniki. Foto: Privat /Caroline Ronnefeldt / Privat / Caroline Ronnefeldt

Fantasy zum Anfassen in der Kniki in Salzgitter-Bad

Die Autorin Caroline Ronnefeldt bietet bereits am Donnerstag, 20. April, Fantasy zum Anfassen in der Kniestedter Kirche. Um 19.30 Uhr stellt sie mit „Quendel – Über die Schattengrenzen“ dann den finalen Band ihrer Quendel-Saga vor. Im dritten Buch der Fantasy-Reihe geht es noch spannender, düsterer und fulminanter zu als in den beiden vorherigen Bänden: Nach den entsetzlichen Ereignissen beim Bäumelburger Maskenfest macht kein vernünftiger Quendel mehr einen Schritt vor die Tür.

Nur innerhalb der eigenen vier Wände scheinen Schutz und Behaglichkeit noch zu existieren. Denn wer weiß, wann die schrecklichen Mahre und Wölfe wieder von den Wolken auf die Erde herabstürzen? Doch eine kleine Schar unverbesserlicher Abenteurer tritt eine gefährliche Reise hinter die Schattengrenze an, auf der Suche nach ihren verlorenen Freunden. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro.

Künstler sind in Lebenstedt der Natur auf der Spur

Unter dem Titel „Der Natur auf der Spur – eine malerische Pirsch“ präsentieren die Künstlerinnen Heidrun A. Lindenberg und Uta Opel ihre Werke in der Stadtbibliothek Lebenstedt. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 21. April, um 17 Uhr. Die ausgestellten Werke zeigen naturnahe Motive in Öl und Aquarell. Ein farbenfroher Mix an verschiedenen Landschaftsmotiven wechselt sich mit Tiermotiven ab, die durch die gewollt dunkleren Töne herausstechen. Die malerische Pirsch soll Interesse an der Vielfalt der Natur wecken. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juli in der Stadtbibliothek in Lebenstedt zu sehen.

Auf der malerischen Pirsch gibt es unter anderem einen Eisvogel. Foto: Heidrun A. / Privat

