Sportlerinnen aus Othfresen erhalten Rad und beschenken Findige

Gleich über zwei dicke Ostereier freuen sich die Leistungssportlerinnen des Radler-Clubs Einigkeit Othfresen von 1911 (RCE) in diesen Frühlingstagen. Nun war es aber nicht der flinke Hase, der Geldgeschenke brachte, sondern dies taten bekannte Förderer für die Jugendarbeit. Zur Trainingszeit überbrachten die Präsidentin des Lions-Clubs Walburga (Bad Harzburg und Umgebung), Dorothée Prüssner, und ihre Schatzmeisterin Frauke Wagner 700 Euro.

Was mit den Spenden finanziert wird

Mit der Summe wird zwei Sportlerinnen im Kunstrad-Kader ein besonderer Ausbildungs- und Leistungslehrgang auf dem Weg zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft finanziert. Als weiterer Förderer hatte die Stiftung Braunschweiger Land bereits im Vorfeld 2500 Euro überreicht. Für die Summe konnte der Verein ein, für die Ausübung des Sportes erforderliches, besonderes Kunstrad kaufen, das auch den gehobenen Ansprüchen im Leistungsniveau entspricht.

Eine Demonstration folgte

Das so außergewöhnliche Rad und die Leistungen der Sportlerinnen wurden in Rahmen einer kurzen, aber sehr beeindruckenden Demonstration präsentiert. Isabel Schmidt, Vorsitzende und Trainerin des RCE, dankte auch im Namen ihres Teams. Leider sei der Kunstradsport, trotz der erbrachten, sportlichen Höchstleistungen der Sportler eine, in der breiten Öffentlichkeit nur wenig beachtete Randsportart, bedauerte sie.

Sieger der „Ostersteine-Aktion 2023“

Weitere Osterüberraschungen hatte dann der Radler-Club seinerseits zu vergeben: 59 von 111 versteckten Ostersteinen wurden bei der „Ostersteine-Aktion 2023“ gefunden. Die glücklichen Finder waren benachrichtigt und konnten ihre, von verschiedenen Geschäftsleuten aus der Region Liebenburg/Salzgitter gesponsorten Sachpreise entgegennehmen. Es war die zweite Ostersteine-Aktion der RCE-Aktiven. Sie kam bei vielen Suchern so gut an, dass eine weitere Auflage auch 2024 organisiert werden soll, stellte Isabel Schmidt in Aussicht.

