Salzgitter. Am Freitag haben Unbekannte Bargeld und eine Einzahlkarte in Salzgitter-Bad gestohlen. Es werden Zeugen gesucht.

Die Polizei aus Salzgitter-Bad berichtet von einem Diebstahl am Bahnhofsplatz. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Vierstellige Bargeldsumme aus Geschäft in Salzgitter gestohlen

In Salzgitter-Bad ist am Freitag 1140 Euro Bargeld und eine Einzahlkarte aus einem Stoffgeschäft am Bahnhofsplatz gestohlen worden. Laut der Salzgitteraner Polizei ereignete sich die Tat zwischen 16.30 und 18 Uhr.

„Bislang gibt es nur einen vagen Verdacht auf eine unbekannte Tätergruppierung“, heißt es in einer Mitteilung. Wegen des Diebstahls wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen der Tat und andere Hinweisgeber sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 melden.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter und Umgebung:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de