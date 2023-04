Bauarbeiten Langzeit-Baustelle wegen Arbeit an Gasleitungen in Lebenstedt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten an den Gasleitungen sowie an einigen Gas-Hausanschlüssen kommt es im Alten Dorf in Lebenstedt ab nächster Woche für Anwohnerinnen und Anwohner zu Einschränkungen. Das teilen der Netzbetreiber Avacon und die Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft (WEVG) Salzgitter mit. Start der Arbeiten sei Dienstag, 18. April. Andauern werden die Arbeiten laut Plan bis in den November.

Betroffen von den Einschränkungen seien die Straßen St. Andreasweg, Thiestraße, Wehrstraße und Imatraweg. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte Avacon-Sprecherin Christina Schulz mit, dass teilweise Zufahrten zu Grundstücken und Parkmöglichkeiten auf den Seitenstreifen der betroffenen Straßen eingeschränkt sein werden. Der St. Andreasweg soll abschnittsweise werktags zwischen 7 und 17 Uhr voll gesperrt werden, teilte Schulz mit. „Hier ist die Grundstückszufahrt nur vor oder nach diesem Zeitraum und an den Wochenenden möglich“, sagte die Avacon-Sprecherin.

Gasversorgung muss zeitweise unterbrochen werden

In allen übrigen betroffenen Straßen sollen Grundstückszufahrten jedoch weiterhin über entsprechend verlegte Stahlplatten möglich sein. Die Anwohnenden seien in dieser Woche durch entsprechende Post über die Maßnahmen informiert worden und müssten selbst nicht weiter aktiv werden.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten sei es zudem erforderlich, die Gasversorgung über einen absehbaren Zeitraum zu unterbrechen. „Die Dauer dieser Unterbrechung ist abhängig vom erforderlichen Aufwand für Ein- oder Umbindungsarbeiten. Die Anwohner sollen auch hierüber gesondert im Voraus über Art und Dauer der Unterbrechung informiert werden“, teilt Schulz für die Avacon mit.

Zusätzlich werden Fernwärmeleitungen eingebaut

Im betroffenen Bereich werden laut des Netzbetreibers 550 Meter Gasversorgungsleitungen und 20 Gas-Hausanschlüsse ausgewechselt. In diesem Zuge verlegt dieWEVG Salzgitter im Bereich St. Andreasweg und Thiestraße zudem zweimal 200 Meter Fernwärmeleitungen. Die Gas-Baumaßnahmen werden im Auftrag des Netzbetreibers Avacon Netz von der WEVG Salzgitter koordiniert und vom Bauunternehmen IMD Hannover durchgeführt.

Für die Erneuerung der Hausanschlussleitungen setze sich die Baufirma mit den betroffenen Anwohnenden in Verbindung. „Wenn die Hausanschlüsse erneuert, beziehungsweise angebunden werden, müssen die Anschlüsse in den Wohngebäuden ebenfalls überprüft werden“, teilt Avacon-Sprecherin Schulz mit. Hierüber würden die betroffenen Anwohnenden separat per Terminankündigungskarte oder durch persönliche Absprache mit dem Dienstleister vor Ort mindestens drei Tage vorher informiert.

