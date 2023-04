Salzgitters Anschlussprotest: Kanzlei rät von neuer Satzung ab

Der Streit um die Anliegerkosten für die Schmutzwasserkanalisation, die durch Flachstöckheim führt, ist trotz der Mehrheitsentscheidung im Rat Mitte 2021 längst nicht beigelegt. Derzeit prüfen Kommunalaufsicht und Finanzministerium des Landes 43 Unbilligkeitsanträge der Einwohner. Sie wehren sich gegen die Anliegerbeiträge und wollen sich einen Klageweg offenhalten. Inzwischen hat die Stadt selbst juristisch prüfen lassen, ob der Ratsbeschluss von 2021 umsetzbar ist. Das Ergebnis macht den Politikern, die auf eine Einigung gehofft haben, einen Strich durch die Rechnung.

Land prüft Einwände unzufriedener Bürger

Flachstöckheim- Kanalbau soll in diesem Jahr beendet werden

70 Meter Spundwand für Flachstöckheimer Kanal

Was die Anwohner fordern

Anwohner hatten schon Mitte 2020 protestiert, weil sie sich an den Kosten beteiligen sollten. Sie befürchteten, teilweise mehr als 6000 Euro hinblättern zu müssen. Den Rücken hatte ihnen Mitte 2021 der Ortsrat Südost gedeckt. Er hatte vorgeschlagen, die Summen sollten auf alle Salzgitteraner umgelegt werden, die Abwassergebühren zahlen müssen.

Was der Rat beschloss

SPD und MBS setzten sich im Rat bei 17-Ja-, 4 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen mit einer Lösung durch. Sie sieht vor, dass Teile der Grundstücksanschlüsse, die im öffentlichen Raum liegen, in die Verantwortung der Kommune übergehen. Folge: Die Anlieger zahlen so keinen Cent für den Anschluss – die Gebührenzahler übernehmen die Kosten.

Die Politiker wurden überzeugt mit dem Argument, dass es ungerecht sei, wenn mit 150 der betroffenen Grundstückseigentümer gerade mal 0,3 Prozent für Vorteile zur Kasse gebeten würden, von denen 99 Prozent der 33.000 Gebührenzahler profitieren würden. Allerdings sei die beantragte Regelung rechtlich zu klären, erklärte die Verwaltung. Baudezernent Michael Tacke sagte schon damals, es sei unklar, wie sich die Änderung der Satzung auf die künftige Gebührenhöhe auswirken werde.

Was Juristen prüfen sollten

Im Auftrag der Stadt hat eine Anwaltskanzlei aus Hannover die Rechtmäßigkeit einer zu ändernden Abwasserbeseitigungssatzung prüfen lassen, sollten private Grundstücksanschlüsse zukünftig als Teil einer öffentlichen Einrichtung von allen Gebührenzahlern finanziert werden. Die Untersuchung, ob und auf welchem rechtlichen Weg die Grundstücksanschlüsse Teil der zentralen öffentlichen Einrichtung „Schmutzwasserbeseitigung“ werden können, hat folgendes ergeben: In der Folge, so die Juristen, bedeute das, dass rund 16.800 Grundstücksanschlussleitungen durch einzelne Verhandlungen mit den Eigentümern zu erwerben wären. Ob jedoch in jedem Fall eine Einigung erzielt werden könne, sei nicht abzuschätzen. Eine Satzungsänderung halten die Juristen aber für „rechtlich nicht zulässig“, denn sie würde „einseitig Eigentumsrechte entziehen“. Solche „Enteignung“ wäre ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers rechtlich unzulässig. Zudem fehle es an der rechtlichen Grundlage für eine „Enteignung“.

Wie die Kanzlei eine mögliche Satzungsänderung beurteilt

Die Kanzlei geht nach einer betriebswirtschaftliche Berechnung von einem Wert von rund 9,6 Millionen Euro aus. Diese Investitionssumme wäre aufzubringen, um die Eigentumsübertragung „wertmäßig vollziehen zu können“. Eine neu zu berechnende einheitliche Gebühr stünde auf rechtlich „wackeligen Füßen“, wenn nicht alle Eigentümer der Übertragung ihrer Grundstücksanschlussleitung zustimmen würden. Klagen seien dann erfolgversprechend. Die Kanzlei hat also Gesamtkosten von rund 9,6 Millionen Euro für Entschädigungen an Eigentümer privater Schmutz- und Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse errechnen lassen. Um Einzelverträge mit den Eigentümern umsetzen zu können, seien mindestens vier Personen für eine Zeit von drei Jahren nötig. Die personellen Mehrkosten würden sich somit auf 400.000 Euro pro Jahr belaufen, mithin rund 1,2 Millionen Euro in geschätzten drei Jahren.

„Dieser Aufwand ist nicht zu rechtfertigen“, schreibt die Kanzlei. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat daher schon jetzt, eine Veränderung der Abwasserbeseitigungssatzung mit dem Ziel, dass Grundstücksanschlüsse künftig Teil öffentlicher Entwässerungseinrichtung werden, abzulehnen.

