Polizei Salzgitter Thiede: Polizei hält Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis an

In Thiede hat die Salzgitteraner Polizei am Donnerstagabend eine Autofahrerin angehalten, die gleich mehrere Verkehrsstraftaten beging. Den Beamten fiel das Fahrzeug der 22-jährigen Frau gegen 23.30 Uhr in der Breslauer Straße auf. Sie kam aus Richtung Danziger Straße.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass das Auto ohne erforderliche Haftpflichtversicherung genutzt wurde. „Zudem waren an beiden Kennzeichen Fälschungsmerkmale erkennbar“, heißt es in einer Mitteilung. Und: Die Frau war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

