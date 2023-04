Bauarbeiten: Umleitung für Buslinie 610 in Salzgitter

Ab Dienstag, 18. April, wird für zirka zwei Wochen die Nord-Süd Straße zwischen der Landesstraße (L 670) und dem Diebesstieg wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Daher fährt die Linie 610 dann in beide Richtungen eine Umleitung über die L 670 und Heerte Richtung Diebesstieg und weiter nach Fahrplan, teilt die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) mit.

In dieser Zeit beginnt und endet die Linie 610 an der Haltestelle SZ-Lebenstedt, Bahnhof. Die Abfahrtzeiten aller Fahrten in Richtung SZ-Bad der Haltestellen SZ-Lebenstedt, Bahnhof sowie SZ-Lebenstedt, An der Feuerwache und SZ-Hallendorf, Am Hillenholz werden um vier Minuten vorverlegt. So findet zum Beispiel die Abfahrt von der Haltestelle „SZ-Lebenstedt, Bahnhof“ anstelle regulär um 7.06 Uhr während der Baumaßnahme um 7.02 Uhr statt. Ab der Haltestelle SZ-Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße fährt die Linie 610 dann weiter nach regulärem Fahrplan.

Alle aktuellen Infos finden Fahrgäste auch unter: https://www.kvg-braunschweig.de.

red

