Salzgitter: Kein Erdgas mehr für Neubaugebiete

Erdgasleitungen werden in Salzgitters Neubaugebieten nicht mehr verlegt. (Symbolfoto)

Neubaugebiete in Salzgitter werden künftig nicht mehr ans Erdgasnetz angeschlossen. Das bestätigte Salzgitters Energieversorger WEVG auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aufgrund der immer weiter steigenden energetischen Anforderungen an den Neubau gehen wir davon aus, dass zukünftig keine gasbetriebenen Heizungen mehr im Neubau verbaut werden“, heißt es in der Antwort der WEVG.

Neue Möglichkeiten der Wärmeversorgung in Salzgitters Neubaugebieten

Aus diesem Grund würde der Energieversorger grundsätzlich keine Neubaugebiete mehr mit Gasnetzen erschließen. „In Zukunft werden insbesondere Wärmepumpen und Nahwärmenetze die Wärmeversorgung in Neubaugebieten sicherstellen“, teilt die WEVG weiter mit. Und betont: „Die bestehenden Gasnetze werden selbstverständlich in gewohnter Qualität weiter betrieben.“

SF

