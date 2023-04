Salzgitter. Die zehnjährige Katze wurde im November in Salzgitter auf der Straße gefunden und leidet an FIV. Sie sucht jetzt einen entspannten Haushalt.

Die schüchterne etwa zehn Jahre alte Katze ist an FIV erkrankt

Tier der Woche Die Katze Helene wartet in Salzgitter auf ihre letzte Chance

Oldie but goldie? Um diese Frage bei Fellnase Helene beantworten zu können, muss man viel Zeit investieren. Die etwa zehnjährige Katze lebt seit Ende November im Tierheim Salzgitter und möchte nun ausziehen. Es war ein typischer Novembertag im vergangenen Jahr: regnerisch, die Wolken hingen tief und die kalte Novemberluft machte sich breit. Für Katzendame Helene sollte sich dieser trübe Tag zu einem guten Tag entwickeln. Die schon etwas ältere Samtpfote wurde auf der Straße gefunden und in die fürsorgliche Obhut des Tierheims Salzgitter-Bad gegeben.

Immunschwächekrankheit beim Tierarzt entdeckt

Die Erstuntersuchung verlief recht unauffällig, bei der späteren medizinischen Begutachtung beim Tierarzt stellte sich jedoch heraus, dass Katze Helene an der Immunschwächekrankheit FIV erkrankt ist. FIV oder umgangssprachlich auch Katzen-AIDS genannt, ist eine sehr langsam fortschreitende Immunschwäche bei Katzen, die durch Viren ausgelöst wird. Durch das Virus werden in erster Linie die weißen Blutkörperchen angegriffen, sodass es zu einer Schwächung des Immunsystems kommt. Dadurch haben es andere Viren leichter, Krankheiten auszulösen.

Katze Helene ist sehr schüchtern und kein Kuscheltier

Betritt man Helenes Katzenzimmer, muss man zunächst einmal alle Versteckmöglichkeiten absuchen, um die schüchterne Dame zu finden. Helene ist anfänglich schüchtern und begutachtet das Treiben aus sicherer Entfernung. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, bedarf es einige Zeit. Ein Kuscheltier ist Helene nicht, sie mag sich derzeit nur mit äußerster Bedacht anfassen lassen. Da das „Tier der Woche“ FIV erkrankt ist, sollte die Samtpfote in einen FIV-erfahrenen Haushalt einziehen, in dem es ruhig und stressfrei zugeht, so das Tierheim.

Freigang ist nicht zu empfehlen

Freigang ist aufgrund der Erkrankung nicht zu empfehlen, über eine Wohnung oder Haus mit Balkon würde sich Helene hingegen sehr freuen. Mit anderen Artgenossen kommt sie glücklicherweise gut zurecht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de