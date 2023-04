Salzgitter-Bad: Autoreifen zerstochen, Lack zerkratzt

Salzgitter. In der Nacht zu Karfreitag ist in Salzgitter ein Auto beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einem ordnungsgemäß geparkten Auto sind in der Nacht zu Karfreitag in Salzgitter-Bad die Reifen auf der Beifahrerseite aufgestochen worden. Die Luft der Räder auf der Fahrerseite wiederum wurde entlassen. „Zudem wies der Lack des Pkw Beschädigungen auf, vermutlich durch die Tat“, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Sie gibt als Tatzeitraum die Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, an. Das Auto stand in der Straße Unter den Pfählen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Zudem stoppte die Polizei an Karfreitag in Salzgitter-Bad einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße Hinter dem Salze. Der Beschuldigte konnte keinen erforderlichen Versicherungsschutz vorweisen. Er verfügte lediglich über ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

