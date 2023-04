Bücher und Büffet – Stadtbücherei serviert Neuerscheinungen

Lesefutter in Salzgitter: In der Reihe „Literarisches und Kulinarisches“ werden viele Neuerscheinungen am Dienstag, 18. April, in der Stadtbibliothek Lebenstedt (Joachim-Campe-Straße 4) und am Donnerstag, 20. April, in der Stadtbibliothek Salzgitter-Bad (Marktplatz 11) jeweils ab 18.30 Uhr vorgestellt. Das Angebot an neuer Lektüre im Frühling haben fünf Lesebegeisterte für ein interessiertes Publikum nach Besonderheiten durchgeschaut. Diese „Lesehits“ werden in der Reihe der Stadtbibliothek Salzgitter präsentiert.

Lesebegeisterte präsentieren ihre Favoriten

Meike Buthmann, Sylvia Fiedler und Barbara Henning von der Stadtbibliothek sowie Maren Landwehr und Reinhold Jenders präsentieren ihre Favoriten aus der Reihe der Neuerscheinungen. Das Spektrum reicht vom Familienroman und Liebesgeschichten über Sachbücher bis hin zu Spannung, Skurrilem und Heiterem.

Die Titel, die in der Bücherei ausgeliehen werden können, werden mit weiteren Buchempfehlungen in einer Liste zum Mitnehmen zusammengestellt.

Es gibt ein Büffet und Getränke

Die Veranstaltung wird kulinarisch unterstützt von der Bibliotheksgesellschaft Salzgitter, die traditionell für ein kleines Büfett und Getränke sorgt. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter der Rufnummer (05341) 839 3434 oder per E-Mail unter stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de.

Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten der Bibliotheksgesellschaft für die kulinarischen Angebote ist willkommen.

„Literarisches und Kulinarisches“ ist ein Veranstaltungsformat, das seit 30 Jahren fest im Veranstaltungskalender der Bibliothek seinen Platz hat. Kooperationspartnerinnen sind die Bibliotheksgesellschaft Salzgitter und die Volkshochschule der Stadt Salzgitter.

