Biker gedenken toter Fahrer – Los geht es in Salzgitter

Es ist wieder soweit: Auf dem Rathausvorplatz in Lebenstedt findet die Motorradgedenkfahrt (Demofahrt) mit Verkehrssicherheitstag und Bikerparty statt. In diesem Jahr lautet das Motto am Samstag, 29. April, nach Stadtangaben: „Sehen – Handeln – Gesehen werden“.

Organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer/innen Braunschweiger Land und dem Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter wird den verunglückten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern des vergangenen Jahres gedacht. Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Fredenberg haben Kreuze gefertigt, die an die Verstorbenen erinnern.

Die Motorradgedenkfahrt wird seit Jahren durchgeführt, um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und alle Verkehrsteilnehmer anzuregen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, so die Stadt.

Konvoi startet gegen 14 Uhr

Bevor der Konvoi aus zahlreichen Bikerinnen und Bikern sich gegen 14 Uhr auf den Weg nach Braunschweig macht, starten der Verkehrssicherheitstag und die Bikerparty um 10 Uhr vor dem Rathaus. Wieder dabei ist auch das „Schräglagen-Motorrad“, ein sogenanntes „Wing-Bike“, das die Besucher bereits im vergangenen Jahr begeisterte, heißt es. Mit ihm will die Fahrschule Bothe aus Salzgitter Bikern die Möglichkeit geben, Sicherheit bei der Schräglage in Kurven zu gewinnen.

Auch die Platzwette gibt es wieder. Für den guten Zweck wird sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel sportlich mit den Ehrengästen messen. Danach übergibt er gemeinsam mit den Ehrengästen die Urkunden für die weiteste Anreise sowie die jüngsten und die ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Motorradkonvois nach Braunschweig.

„Willi der Pirat“ singt für Kinder

Für die Jüngsten wird „Willi der Pirat“ nicht nur singen, sondern auch die Kinder aktiv mit Rhythmusinstrumenten in das musikalische Spiel einbeziehen. Darüber hinaus gibt es zwei Vorführungen des Kasperletheaters auf dem Rathausvorplatz. Auf unterhaltsame Weise solle den Kindern ohne erhobenen Zeigefinger nähergebracht werden, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter wird dann abends ein Lagerfeuer auf dem Platz entzünden.

Die Salzgitteraner Coverband „Behind The Rhythm“ wird auf der Bühne „Asskickin‘ Cover Rock“ im eigenen authentischen druckvollen Stil von den 60ern bis heute präsentieren. Altbekannte Evergreen-Rocksongs, aktuelle Hits und Songs aus anderen Genres animieren zum Mitsingen und Tanzen.

Bands sorgen für Unterhaltung

Mit „Earphoria“ tritt eine weitere lokale Band aus Salzgitter auf. Sie ist schon lange nicht mehr nur die Band der „Voice of Germany“-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt. Inzwischen hat sie ihren eigenen Stil und ihre eigene Fangemeinde gefunden, so die Stadt weiter. Die Musiker von „Cryptex“ werden auf der Bühne eine beeindruckende Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Metal und Prog-Rock im modernen Gewand präsentieren.

Wenn sich um 14 Uhr der Biker-Konvoi Richtung Braunschweig auf den Weg macht, sind auch die von den Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Fredenberg gefertigten Holzkreuze dabei. Sie bilden auf einem Anhänger die Spitze des Konvois, der zum Gedenkgottesdienst in der Kirche

St. Martini fährt. Die Kosten für das Material habe die Verkehrswacht Salzgitter übernommen.

100 Ehrenamtliche organisieren mit

Neben einer Vielzahl hauptamtlicher Kräfte wie zum Beispiel von Polizei und Feuerwehr sind rund 100 Ehrenamtliche an Vorbereitung und Organisation beteiligt. Weit mehr als 1000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz werden laut Stadt allein am Veranstaltungswochenende geleistet, etwa dieselbe Zeit sei an ehrenamtlicher Tätigkeit zur Vorbereitung nötig. Finanziell unterstützt werde das Ganze von der Braunschweigischen Sparkassenstiftung.

