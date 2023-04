Jäger Salzgitter: Junge Wildtiere nicht anfassen oder mitnehmen

Dass Hunde in Niedersachsen für die nächsten dreieinhalb Monate – bis zum 15. Juli – in Wald und Feld an die Leine gehören, hat einen guten Grund. Wildtiere bekommen jetzt ihren Nachwuchs. Weder Hund noch Mensch sollten den tierischen Nachwuchs stören. Dazu gehört allerdings auch, dass Menschen einschätzen können, wann ein Wildtier eventuell Hilfe benötigt – und wann eben nicht. In den vergangenen Tagen hat es in Salzgitter einige Fälle gegeben, in denen Kinder junge Feldhasen gefunden und mitgenommen hatten.

Junge Hasen werden von der Mutter abgelegt – Doch die Häsin kehrt regelmäßig zurück, um ihren Nachwuchs zu säugen

„Kinder und auch Eltern glauben dann, sie hätten ein gutes Werk getan. Das ist aber leider nicht der Fall. Es ist ganz normal, dass junge Hasen allein und gut getarnt im Gas liegen“, erklärt der Vorsitzende der Jägerschaft Salzgitter, Joachim Lüders. Die Häsin lege ihre Jungen gut getarnt ab und kehre dann nur ein- oder zweimal am Tag zurück, um ihn zu säugen. Die übrige Zeit ist ihr Nachwuchs gut vor Feinden geschützt, denn die jungen Hasen riechen nicht und hocken regungslos im Gras. Fassen Menschen die Jungtiere an, verlieren sie diesen Schutz und die Mutter nimmt sie unter Umständen nicht mehr an.

Ganz ähnlich ist es beim Nachwuchs der Rehe. Auch hier würde die Ricke, also die Mutter, ihren Nachwuchs gut getarnt allein zurücklassen und regelmäßig zurückkehren, um ihn zu säugen. In beiden Fällen sorge der Instinkt der Jungtiere dafür, dass sie dort bleiben, wo die Mutter sie abgelegt habe. Das Rehkitz bleibe in den ersten Lebenstagen auch bei Gefahr regungslos im Gras liegen. Das ist auch der Grund, warum ganz junge Kitze nicht flüchten, wenn zum Beispiel Wiesen gemäht werden. „Finden Sie ein vermeintlich verwaistes Rehkitz, berühren Sie das Kitz auf keinen Fall und entfernen Sie sich umgehend. Die Ricke wird später zu dem Kitz zurückkehren. In den seltensten Fällen handelt es sich um ein wirkliches Findelkind“, heißt es zum Beispiel auch in einer Mitteilung der Jägerschaft Wolfenbüttel.

Daher die Bitte an alle Eltern, mit ihren Kindern über dieses Thema zu reden. Wer weiß, wie heimische Wildtiere leben und aufgezogen werden, kann einschätzen, ob die Auffinde-Situation ganz normal ist, oder ob die Tiere zum Beispiel verletzt sind und Hilfe benötigen. Die Jägerschaft Salzgitter rät, bei ungewöhnlichen Beobachtungen oder verletzten Tieren die Polizei, den ortsansässigen Jäger oder den Förster zu informieren.

Hunde müssen nicht unbedingt Wildtiere jagen, um Schaden anzurichten – oft reicht bei scheuen Wildtieren seine Anwesenheit schon aus

Und ein Hinweis für Hundehalter: Ein Hund müsse Wildtiere nicht unbedingt jagen, fangen oder verletzen, um Schaden anzurichten, heißt es in der Mitteilung der Jägerschaft Wolfenbüttel. Oft reiche seine bloße Anwesenheit aus. Wildtiere seien sehr scheu. „Sie verlassen ihren Nachwuchs bereits, wenn ein Hund in dessen Nähe kommt. Stöbert ein Hund in der Nähe von am Boden brütenden Vögeln, so verlassen die Elterntiere das Gelege. In der Folge kühlen die Eier aus und sterben ab. Geschlüpfte Küken sterben an Unterkühlung oder fallen Nesträubern zum Opfer“, heißt es in der Mitteilung weiter.

