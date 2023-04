Salzgitter-Bad: 19-Jähriger verletzt sich am Waldfriedhof

Salzgitter-Bad. Am Montagabend ist der Mann aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen – der Schaden an seinem Auto beträgt rund 8.000 Euro.

Mit dem Auto gegen einen Baum geprallt ist am Montagabend ein 19-Jähriger am Waldfriedhof in Salzgitter-Bad. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 20.45 Uhr am Waldfriedhof unterwegs gewesen, als er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Dabei habe er sich leicht verletzt.

Autounfall in Salzgitter-Bad: Mann leicht verletzt

Am Auto sei ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden.

red

