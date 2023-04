Blaulicht Salzgitter Fische verenden in Klein Elbe – Feuerwehreinsatz

In einem Feuerlöschtech in Klein Elbe sind etliche Fische verendet.

Feuerwehr birgt tote Fische in Klein Elbe

Klein Elbe. Am Feuerlöschteich in Klein Elbe hat es am Samstag einen besonderen Einsatz gegeben: Viele Fische waren tot und mussten geborgen werden.