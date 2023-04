Königlicher Hund aus Salzgitter sucht ein neues Zuhause

Mit Kuscheleinheiten kann man das kleine Hundeherz von Hund Tilly erobern. Da sind sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Salzgitter ganz sicher. Der etwa fünfjährige Corgi-Mischling lebt seit vier Monaten im Tierheim in Salzgitter-Bad und möchte nun seine „sieben Sachen“ packen und in ein festes Zuhause mit „rundum sorglos“-Paket einziehen. Corgi – da war doch was… Richtig! Die ehemalige englische Königin Elisabeth II., die im vergangenen Jahr starb, liebte diese Rasse.

Der Besitzer von Tilly musst ins Pflegeheim – Nun sucht der Corgi-Mix ein neues Zuhause

Doch zurück zu Tilly: Er wurde über das örtliche Veterinäramt sichergestellt, nachdem sein Besitzer vom Krankenhausaufenthalt direkt in ein Pflegeheim umziehen musste. Für Tilly ein schwerer Schlag, den der Mischling erst einmal verkraften musste.

Im Tierheim Salzgitter hat sich der Vierbeiner relativ schnell eingelebt und kommt mit der neuen Situation gut zurecht. Hat er einmal Vertrauen zu einer Person aufgebaut, möchte er mit ihr spielen und kuscheln. Tilly liebt es, wenn die Hände durch sein Fell gleiten und ihn massieren. Was er hingegen nicht mag, sind hektische Bewegungen, so dass ein Haushalt mit quirligen Kindern für ihn nach Ansicht der Experten im Tierheim nicht in Frage kommt. Zu groß ist die Gefahr, dass sich der Corgi-Mix in sein Schneckenhaus zurückzieht und sich Unbehagen breit macht.

Der vierjährige Hund ist gesund und sucht eine Familie, in der es nicht allzu turbulent zugeht

Generell hat Tilly keine Probleme mit Artgenossen, doch hier entscheidet die Sympathie über gemeinsame Abenteuer und mögliche Spielrunden. Gesundheitlich scheint das „Tier der Woche“ fit zu sein, denn sowohl bei der Eingangsuntersuchung im Tierheim als auch bei den späteren Untersuchungen beim Tierarzt ließen sich keine Auffälligkeiten bei dem Corgi-Mix feststellen. Ein gutes Zeichen für seine künftigen Hundeeltern.

Wie bereits erwähnt, sollte Tilly ein ruhiges Zuhause ohne Kinder erwarten, damit er sich völlig entspannen kann. Der stubenreine Corgi-Mix liebt ausgiebige Spaziergänge, bei denen er wichtige Botschaften für seine Hundekumpels an markanten Orten hinterlassen kann.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de