Wochenendtipps Die Top 5 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Mit Stefan Jürgens, bekannt aus „RTL Samstag-Nacht“, und Bernd Stelter besuchen zwei Comedy-Stars Salzgitter. Robert Griess und die „BesserWisser“ liefern noch mehr Kabarett. Für eine entspannte Frühstücksrunde mit Gespräch über Landwirtschaft sorgt derweil der Verein Lewer Däle. Die Tipps für das Wochenende.

Stefan Jürgens spielt vielseitig

In seinem neuen Solo-Programm „So viele Farben“ präsentiert sich Stefan Jürgens am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt. Die Kulturscheune liegt an der Thiestraße 22. Jürgens zeige sich als passionierter Musiker, so die Pressestelle der Stadt. Ein Klavier und ein Sessel seien die Zutaten für einen Konzertabend, der die Bandbreite noch unveröffentlichter neuer Songs, bestens bekannter Songs der letzten Jahre sowie nicht verlernter Stand-Up-Comedy und Geschichten aus dem Leben biete.

Seitdem Stefan Jürgens in den neunziger Jahren mit der Comedy-Sendung „RTL-Samstag-Nacht“ deutschlandweite Bekanntheit erlangte, sei er eigentlich nicht mehr auf die Bremse getreten. Allein seine Schauspielkarriere habe ihm dazu wenig Gelegenheit gelassen. Doch beschränke er sich nicht auf seine Rollen als Berliner Tatort- Kommissar Hellmann oder als Major Ribarski in der Soko Wien/Donau. Er zeige seine Bandbreite auch mit diesem Programm. Unterstützt werde Stefan Jürgens tontechnisch von seinem langjährigen Begleiter Ralf Kiwit, der wieder mit musikalischen Ergänzungen überraschen werde. Tickets gibt es online ab 21 Euro pro Person.

Lewer Däle präsentiert ein Projekt: „Vom Acker auf den Teller“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lebensgeschichten“ empfängt der Kulturverein Lewer Däle am Samstag, 1. April, die Projektmanagerin der Öko-Modellregion, Antje Radcke. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, das zum Motto des Projekts passt, das Radcke betreut: „Vom Acker auf den Teller“. Denn nach der Frauenfrühstücksrunde stelle Radcke ein Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und niedersächsischem Landwirtschaftsministerium vor und gebe Einblicke in die praktische Arbeit vor Ort, so die Mitteilung vom Kulturverein.

Ziel des Projekts sei es, die ökologische Landwirtschaft zu stärken, die Vermarktung von regionalen Bio-Lebensmitteln zu fördern, Wertschöpfungsketten im Landkreis auszubauen sowie die Landwirte und Landwirtinnen in der Gesellschaft präsenter zu machen.

Das Herzstück der Projektarbeit in den vergangenen drei Jahren sei die Gründung der genossenschaftlich organisierten Bio-Bäckerei „Harzbrot eG“ gewesen – ein Beispiel für den Aufbau einer kompletten Wertschöpfungskette „vom Acker auf den Teller“ im Landkreis. Darüber hinaus werde Radcke die Schwerpunkte der künftigen Arbeit in der Öko-Modellregion vorstellen – wie etwa die Gestaltung eines gemeinschaftlich organisierten Bio-Regional-Ladens und eine freie Koch-Werkstatt.

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 29. März bei Doris Schwarz unter doschwarz1@aol.com oder Telefon (05346) 1556 gewünscht. Die Veranstaltung findet in der Lewer Däle, Martin-Luther-Straße 1A, in Liebenburg statt.

„BesserWisser“ mit Kabarett

Kabarett gibt es ebenfalls am Samstag, 1. April, in Schünemanns Scheune. Um 17 Uhr laden „Die BesserWisser“ im Scheunensaal der Familie Schünemann-Kleiner, Im Beeke 13, mit ihren neuen Programm „Zurück aus der Zukunft“ zum Lachen ein, so die Veranstalter. Die „BesserWisser“ dichten, reden und flachsen über viele bekannte Themen: den Arztbesuch, das Leiden am Computer, das Leben im Altenheim und eine neue Arche.

Vor der Corona-Pandemie war die Kabarett-Gruppe in großer Besetzung unter dem Namen „Immerhin“ in der Region bekannt, jetzt finden sich Sonja Lüders, Heide Bonhuis, Helmut Bonhuis und Heinz-Dieter Brandt in einer etwas verkleinerten Formation unter dem neuen Namen „BesserWisser“ neu zusammen. Der Eintritt ist frei.

Kabarett-Apokalypse

Robert Griess präsentiert sein Kabarett Programm "Apocalypso, Baby!" Foto: Pressefoto

Auch am Sonntag gibt es Kabarett: Robert Griess tritt im ehemaligen Pferdestall in Gebhardshagen auf. Jeden Tag gehe in den News die Welt unter, von der Ukraine bis zum Klimawandel, von Facebook bis Netflix: überall Dystopien statt Utopien. Doch Griess halte dagegen: Unter dem Motto „Wir retten die Welt!“ präsentiert Griess sein Programm. Er verwandle all die Themen, die schlechte Laune machen, in Kabarett-Gold, sagt der Veranstalter Wopie. Er stelle entscheidende Fragen: Wer oder was kann die Welt noch retten? Yoga? Fridays for future? 100 Milliarden für die Bundeswehr? Griess biete scharfsinniges Stand-up, groovige Songs und rasante Dialoge. Dazu gebe es eine Reihe schräger Charaktere: Wohnungsmakler, die Schlafplätze unter Rheinbrücken vermieten; Grüne, die mit ihren Kindern über ökologisch-nachhaltigen Krieg streiten und Griess’ revoltierende Figur Stapper, der nach 15 Jahren auf Hartz IV tatsächlich einen neuen Job hat. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und kostet im Vorverkauf 18 Euro. An der Abendkasse gibt es Tickets für 20 Euro.

Bernd Stelter spricht über Work-Life-Balance

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Er präsentiert es am Sonntag, 2. April, in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Es gibt noch Karten. Es sei ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Warum solle man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist, fragt Stelter. „Und was machst du am Wochenende?“ – „Party!“ Es gehe um Work-Life-Balance. Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn. Wenn die Arbeit nicht zum Leben gehöre, dann habe man verloren. Nein, wir müssten jeden Tag genießen. Warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch? Diesen Themen gehe Stelter auf den Grund.

