Salzgitter. Außerdem berichtet die Polizei Salzgitter von einem gescheiterten Einbruch in eine Schule. Der Blaulicht-Überblick für Salzgitter.

In der Straße Lange Wanne in Salzgitter-Bad ist eine 52-Jährige von der Fahrbahn abgekommen.

Blaulicht Salzgitter Frau verletzt sich bei Autounfall in Salzgitter-Bad

Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag in Salzgitter-Bad mit zwei parkenden Autos kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Laut Polizeimeldung fuhr die Frau auf der Straße Lange Wanne, als sie aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen ist. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von zirka 32.000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Lebenstedt: Unbekannte wollen in Schule einbrechen

In eine Schule in der Ulmenstraße in Lebenstedt haben Unbekannte versucht, einzubrechen. Die Täter haben versucht zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, über ein Fenster ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise: 05341 18970.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de