Studieren in der Region So läuft der neue Design-Master an der Ostfalia in Salzgitter

Die ersten Studierenden können feiern: Sie haben die Ziellinie erreicht, also ihren Master-Abschluss im jüngsten Fach der Ostfalia Hochschule am Campus in Calbecht in der Tasche – nämlich im Fach Mediendesign. Drei Jahrgänge sind seit dem Start im September 2020 schon in den neu aufgebauten Master-Studiengang „Mediendesign“ gestartet.

„Die Weiterentwicklung im Vergleich zum Bachelorstudiengang ist, dass man sehr crossmedial arbeitet, sich selbst noch einmal neuen Herausforderungen stellen und in neue Fachgebiete eintauchen kann“, sagt Celine Berisha. Sie ist ein Jahr nach dem „Launch“ des Studiengangs in den Mediendesign-Master gestartet. Die 24-Jährige kommt aus der Region, pendelt aus Braunschweig nach Calbecht und steht nun selbst kurz vor ihrer Masterarbeit.

Realitätscheck – Wie gut hält das Konzept des neuen Studiengangs im Alltag stand?

Sie kann aus eigener Erfahrung berichten, wie es ist, den neu aufgesetzten Studiengang der Ostfalia-Hochschule zu durchlaufen. Halten die auf dem Papier entwickelten Anforderungen und Inhalte einem „Realitätscheck“ im Studienalltag stand? Oder holpert es bei einem neuen Studienangebot nicht doch mal irgendwo?

Eigentlich holpert es nicht, findet Berisha. „Im ersten Fachsemester hatten wir beispielsweise Gruppenarbeiten. In dem Fall haben wir mit unseren Dozierenden sehr konstruktiv darüber gesprochen, welche Abgabeformate an der Stelle überhaupt sinnvoll sein können.“

Dozierende holen Feedback von Master-Studierenden ein

Sowieso ist Berisha in dieser Hinsicht zufrieden mit dem Studiengang: „Es war eine Challenge, zu einem der ersten Jahrgänge zu gehören, aber man ist permanent im Gespräch miteinander.“ Die Dozierenden hätten auch die Studierenden selbst gefragt, ob sie sich wohlfühlten, oder ob sie an irgendwelchen Stellen noch Redebedarf hätten: „Das ist ganz schön.“ Auch die Ostfalia erhebe im Anschluss an jedes Semester systematisch Feedback von den Studierenden.

Inhaltlich können die Studierenden im Mediendesign-Master verschiedene Schwerpunkte wählen. „Wir haben die Bereiche Kommunikationsdesign mit interaktiven Medien, als zweites audiovisuelles Design, oder als dritte Wahlmöglichkeit Animation und Games.“

Gutes Miteinander unter den Studierenden in Calbecht

Unter den jeweils höchstens 25 Studierenden in einem Jahrgang des Mediendesign-Masters herrsche ein gutes Miteinander, findet Berisha. Auch zwischen den Jahrgängen sei der Austausch gut. „Dadurch, dass man sich selbst frei für diesen Master entscheidet, habe ich den Eindruck, jede und jeder hat total Lust, sich auf das Studium einzulassen.“

Im Design-Masterstudium selbst entwickelt: Die Ausstellung "Ästhetik der Straße" von Ostfalia-Student Raphael Stajer, einem Kommilitonen von Celine Berisha. Foto: Raphael Stajer

Einige ihrer Kommilitonen hätten wie Berisha selbst nach dem Mediendesign-Bachelor das Master-Studium in Calbecht angeschlossen. Aber auch von anderen Hochschulen seien Master-Studierende nach Salzgitter gekommen. „Und internationale Studierende sind auch bei uns im Studiengang“, sagt Berisha, die seit vergangenem Jahr auch als Mentorin für die Erstsemester aber auch für andere Studierende im Design-Master als Ansprechpartnerin da ist.

Masterarbeit beinhaltet Ausstellung zum Thema „Zeit“

Inhaltlich das Spannendste ist für Celine Berisha ein semesterübergreifendes Projekt gewesen: „Über drei Semester hinweg habe ich ein eigenes Ausstellungskonzept zur Rolle der Frau in der Gesellschaft entwickelt.“ Nach einem thematischen Impuls arbeiteten sich die Studierenden fachlich in ein Thema ein und konzipierten unter anderem beispielsweise eigene Ausstellungen. Celine Berisha erstellte eine Ausstellung mit dem Titel „Cherished Condolences“.

Die von Celine Berisha selbst entwickelte Ausstellung "Cherished Condolences". Diese ist im Rahmen des Master-Studiums an der Ostfalia im Fach Mediendesign entstanden. Foto: Raphael Stajer

Aktuell bereitet Berisha ihre Masterarbeit vor. In dieser soll es um das Thema „Zeit“ gehen, sagt sie. „Ich möchte unsere Wahrnehmung der Zeit aufarbeiten, denn gerade leben wir in einer Gesellschaft, die sehr unter Zeitdruck lebt.“ Auch hier werde sie ein Ausstellungskonzept entwickeln: „Ich möchte das Thema unter anderem mithilfe von interaktivem Design darstellen, das bedeutet, ich werde codieren und mit generativer Gestaltung arbeiten.“

Wie kann es nach dem Master-Abschluss weitergehen?

Wohin es für Berisha nach dem Master-Abschluss gehen soll, sei zwar noch nicht in Stein gemeißelt, aber: „Ich möchte gern als freischaffende Designerin arbeiten. Mein persönlicher Schwerpunkt liegt aktuell im Ausstellungs- und Kommunikationsdesign, ich kann mir gut vorstellen, eigene crossmediale Ausstellungen zu entwickeln, um Themen für die Öffentlichkeit erfahrbar zu machen.“ Außerdem stellt sich Berisha perspektivisch vor, in die Hochschullehre zu gehen. Auch eine Dissertation kann sich die 24-Jährige vorstellen.

