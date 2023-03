Salzgitters kleine Katze, die niemand vermisst

Katze Nelia wartet nun schon seit November 2022 vergeblich auf ihre Besitzer und soll nun mit Hilfe des Tierheim-Teams in ein neues Zuhause vermittelt werden.

„Hat man mich nicht gemocht?: Diese Frage könnte sich Katze Nelia gestellt haben, als sie im Tierheim Salzgitter spürte, dass sie offenbar von niemandem vermisst wird.

Niemand vermisste Nelia

Der Vierbeiner bezog die Räume des Tierheims als Fundtier und ist nun das „Tier der Woche“. Menschen können sich nur schwer in die flauschigen Köpfchen der Vierbeiner hinein denken. Zu oft werden sie von Tierliebhabern vermenschlicht.

Doch wer weiß, vielleicht denken die Katzen tatsächlich auf ihre ureigene Art und Weise nach und stellen sich dabei so manche Frage. So suchen sie verzweifelt nach ihren Besitzern oder hoffen, dass sie bestimmt bald wieder da sein werden, wo sich wohl oder daheim fühlen.

Nelia wartet seit November

Doch Katze Nelia wartet nun schon seit November 2022 vergeblich auf ihre Halter und soll nun mit Hilfe des Tierheim-Teams in ein liebevolles Heim vermittelt werden.

Die Katze ist ruhig und döst gern

Der Vierbeiner ist insgesamt ein ruhiger Zeitgenosse, der gerne in einer Kuschelmulde liegt und den Tag dösend an sich vorbei ziehen lässt. Bietet sich jedoch die Chance auf eine Streicheleinheit, in dem die Tierpfleger oder die ehrenamtlichen Katzenstreichler ihren Raum betreten, wird diese umgehend genutzt.

Kraulen trägt zum Wohlgefühl bei

Kraulende Hände sind schließlich nicht zu verachten und tragen zum Wohlfühlen bei. Wann Nelia das Licht der Welt erblickte, kann nicht gesichert gesagt werden. Aber auf Grund ihres guten Gesundheitszustands und den Zähnchen wird sie auf etwa zwei Lebensjahre geschätzt.

Allzu hohe Ansprüche hat das „Tier der Woche“ aus Salzgitter-Bad an ihr künftiges Zuhause nicht. Nelia wünscht sich gerne Freigang, denn sie liebt es, sich den Wind durchs schwarz-weiße Fell wehen zu lassen und die Gerüche der Umgebung aufzunehmen.

Ihr neues Zuhause würde sich Nelia nach Ansicht des Tierheim-Teams gerne auch mit einem ruhigen Artgenossen teilen.

