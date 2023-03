Salzgitter. In Mittwoch ist ein unbekannter Fahrer in Salzgitter nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Nun hat die Polizei den Verdächtigen gefunden.

Polizei Salzgitter Unfallflucht in Salzgitter – Verdächtiger gefunden

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Salzgitter aufklären. Demnach hatte ein Zeuge beobachtet, wie am Mittwoch ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Berliner Straße beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen war.

Laut der Polizei Salzgitter fuhr der Unfallverursacher anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro weiter zu kümmern. Anhand des durch den Zeugen abgelesenen Kennzeichens des Verursacherfahrzeuges konnte der mutmaßliche Verursacheir, ein 38-jähriger Fahrer aus Salzgitter, an der Wohnanschrift angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.



