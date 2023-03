Einbrecher stehlen Katalysatoren in Salzgitter

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Gewalt in eine Lagerhalle eines Verwertungsbetriebes an der Wolfenbütteler Straße in Salzgitter Thiede eingebrochen. Das meldet die Polizei am Freitag.

Katalysatoren in Salzgitter entwendet

Aus den Räumen der Halle stahlen die Täter elf gebrauchte Katalysatoren für Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2500 Euro. Hinweise können Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei Salzgitter machen: (05341) 1897104.

red

