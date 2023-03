Das hat Seltenheitswert: Othfresener Knappen haben neues Mitglied

Feierlich ging es dieser Tage zu beim Knappenverein „Glück auf“ Othfresen-Heimerode, galt es doch im Kreise der Kaffeerunde, zwei ebenso verdiente wie langjährige Mitglieder zu ehren. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Traditionsverein nahm der Othfresener Viktor Trinkel die Ehrenurkunde entgegen. Walter Hartwig aus Klein Döhren bekommt seine Auszeichnung für eine 60-jährige Vereinstreue im privaten Rahmen nachgereicht.

Der Knappenverein hat nun wieder 14 Mitglieder

Aber auch ein besonderer Anlass rühmte die traditionelle Kaffeerunde auf seltene Art: Durch den Othfresener Martin Pabel konnte ein neues Mitglied in den Reihen des Vereins begrüßt werden. Pabel, der seit einiger Zeit sein Rentnerleben als Grubenführer im Goslarer Rammelsberg ausfüllt, fühlt sich mit dem Bergbau und seinen Traditionen nun auch dem örtlichen Knappenverein verbunden. Mit seinem Neueintritt zählt der Knappenverein Othfresen-Heimerode wieder

14 Mitglieder.

Die Treffen finden jetzt nur noch im privaten Rahmen statt

Einstimmig verständigten sich die Mitglieder darauf, alle noch kommenden Treffen in der Party-Garage bei Erhard Vocht in Döhren vorzunehmen. „Wir sind noch 14 Mitglieder, vier von uns sind im Seniorenheim. Da können wir nicht noch für teures Geld Räume von der Gemeinde anmieten. Von dem Geld können wir lieber unseren Kuchen, Salat und Grillgut bezahlen“, begründete Werner Wenke diese Entscheidung.

Willkommen bei allen Geselligkeiten seien auch weiterhin die Witwen bereits verstorbener Mitglieder, erinnerte er. Als Veranstaltungen fix im Jahreskalender geplant ist die Teilnahme am Landestscherper in Helmstedt (3. Juli) und zudem zwei gesellige Zusammenkünfte in gemütlicher Knappen-Runde am 16. Juli und 15. Oktober.

