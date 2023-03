Ausgehen in Salzgitter!? Das ist am Wochenende los

Salzgitter. Los geht es schon am Freitag mit einem Konzert in der Kniki – Das Festival „Bock auf Rock“ startet Samstag. Hier könnte sich ein Besuch lohnen.

Das Joscho Stephan Quartett ist am Freitag zu Gast in der Kniki.

Ganz viel Musik hat Salzgitter am Wochenende zu bieten. Hier kommt der Überblick:

Der prägende Gitarrist des modernen Gypsy Swing ist am Freitag, 10. März, 20 Uhr, zu Gast bei der Kleinkunstbühne in der Kniestedter Kirche. Joscho Stephan und sein Quartett sind nicht zum ersten Mal in Salzgitter. „Joscho’s YouTube Version von Jimmy Hendriks ,Hey Jo´ hat mittlerweile die eine Millionen-Klick-Marke geknackt. Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing“, heißt es in einer Mitteilung der Kleinkunstbühne. Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik habe sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.

Hier gibt es Karten für Joscho Stephan und sein Quartett

Insgesamt vier seiner Alben wurden für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Die aktuelle Produktion „Paris – Berlin“ (2018) wurde als Direct to Disc Schallplattenproduktion in den Hansa Studios Berlin aufgenommen. Karten für das Konzert gibt es für jeweils 17 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf kosten sie 15 Euro. Eine verbindliche Kartenreservierung ist bei Klaus Geisser per Telefon (05341) 393920 oder E-mail kgeisser@gmx.de möglich. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt und müssen bis 19.45 Uhr abgeholt werden.

Festival Bock auf Rock bietet Nachwuchs und regionalen Acts eine Bühne

Viel Kultiges wird am Samstag, 11. März, im Gemeindezentrum „Arche 4“ am Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad geboten. „Bock auf Rock“ – das ist eine musikbegeisterte Truppe um Geschäftsführer Bastian Bartsch, vereint in dem gleichnamigen Förderverein. Am Wochenende soll es guten, handgemachten Rock geben: „Ein Festival. Zwei Bühnen. Vier Bands. Zwei Solokünstler“, beschreibt Bastian Bartsch das Musikevent. Auf zwei Bühnen haue vornehmlich der Nachwuchs in die Tasten, außerdem seien noch „regionale Überraschungsacts“ in den Pausen geplant.

Mit dabei sind Paint The Sky, drei Musiker (Kim Spillner, Henny Matschke und Marcel Trafoier) aus Osterode. Sie arrangierten bekannte Pop-Klassiker aus den 2000ern und moderne Songs von heute neu. Stereo Start ist eine deutschsprachige Indie-Rock-Band aus Braunschweig. RaXem kommt ebenfalls aus Braunschweig und wird dem Genre Metalcore/Progressive Metal zugeordnet. In Salzgitter ist der Name nicht unbekannt. RaXem gewann 2022 den Salzig-Bandwettbewerb. Nicht zu vergessen: SIMAN, ebenfalls aus Braunschweig, die für Deutschpop ohne Liebeskummer stehen und immerhin schon einen zweiten Platz beim Spiderweb Festival 2020 abräumten. Tickets sind für 7,30 Euro bei www.eventim.de zu bekommen und an der Abendkasse für 10 Euro. Festival-Beginn ist um 18.30 Uhr.

Packende Rockmusik mit Thomas Godoj

Thomas Godoj ist am Samstag, 11. März, 19.30 Uhr, auf Einladung des Fachdienstes Kultur der Stadt in der Kulturscheune in Lebenstedt zu sehen. Der Name Thomas Godoj steht seit mehr als einer Dekade für packende Rockmusik mit deutschen Texten. Mit seinen mittlerweile acht Studioalben blickt der Sänger auf ein abwechslungsreiches Repertoire von emotionalen Balladen bis hin zu eingängigen Melodien zurück. Karten kosten im Vorverkauf 28 Euro (Reservix), an der Abendkasse 36 Euro.

