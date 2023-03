Salzgitter. Auf der Suche nach Wertsachen haben sich Unbekannte am Wochenende Zutritt zu einer Schule in Salzgitter verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Salzgitter Einbruch in Schule in Salzgitter

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Schule in Salzgitter eingebrochen. Auf noch ungeklärte Weise haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Schule in der Pestalozzistraße verschafft und innerhalb des Gebäudes eine Bürotür aufgebrochen. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Schule in Salzgitter nach Wertsachen durchsucht

Im Anschluss sollen die Täter das Schulgebäude nach Wertsachen durchsucht haben. Nach ersten Feststellungen wurde aber nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter entgegen: (05341) 18970. red

