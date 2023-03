Salzgitter. Ein Autofahrer in Salzgitter hat sich mehrerer Vergehen schuldig gemacht. Er war mit falschem Nummernschild unterwegs und hatte auch keine Fahrerlaubnis.

Ein Autofahrer in Salzgitter ist mit falschem Kennzeichen unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei zudem fest: Er hatte auch keinen Führerschein. (Symbolbild)

Blaulicht Salzgitter Mit falschem Kennzeichen in Salzgitter unterwegs

Bei einer Kontrolle hat die Polizei Salzgitter am Sonntagmittag einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der gleich mehrere Vergehen begangen hatte. Das melden die Beamten am Montag. Der 37-Jährige war mit seinem Auto in der Straße Erlenbruch unterwegs, als er den Beamten auffiel.

Kein Führerschein und Fahrverbot

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines und dass er trotz eines bestehenden Fahrverbots mit einem Auto unterwegs war.

Zudem seien an dem Auto Kennzeichen angebracht gewesen, die nicht zu diesem Auto gehörten. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, verschiedene Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

