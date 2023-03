Kniffel und Rippchen – Salzgitters unzertrennliches Duo

Als Einzelgänger sind sie eingezogen – jetzt möchten Rippchen und Kniffel gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen. Im Tierheim Salzgitter entstehen bekanntermaßen nicht nur Partnerschaften zwischen Mensch und Tier, sondern auch besondere Beziehungen zwischen den Tieren. So ist es auch bei den beiden Katzenladys Rippchen und Kniffel geschehen, die sich in der Tierschutzeinrichtung im Süden Salzgitters kennengelernt haben.

Die beiden Fundkatzen haben im Tierheim Salzgitter eine dicke Freundschaft geschlossen

Die etwa vierjährige Fellnase Kniffel zog vor einem Jahr hochtragend als Fundtier ins Tierheim ein, schreiben die Verantwortlichen der Einrichtung. Wenige Stunden später war Kniffel nicht mehr allein, denn sie brachte ihre acht Katzenbabys zur Welt und zog diese in den Folgewochen sorgsam und liebevoll in der Quarantänestation auf. Die etwa dreijährige Rippchen hingegen hat ihren Namen erhalten, da sie im vergangenen Sommer ebenfalls als Fundtier in die Obhut genommen wurde und damals stark abgemagert war. Ihr gesundheitlicher Zustand war schlecht, doch dank der Pflege und medizinischer Versorgung konnte die schwarz-weiße Fellnase an Gewicht zulegen und sich erholen.

„Als beide Katzendamen ihr vorübergehendes Quartier auf der Katzen-Krankenstation verlassen und in ihr Katzen-Appartement im Tierheim ziehen durften, lernten sich die beiden kennen und stellten fest, dass sie sich sympathisch finden. Erstaunlich, da sich schnell herausstellte, dass jede für sich auf andere Artgenossinnen keinen Wert legt und diese meidet“, schildert das Tierheim-Team die Entwicklung.

Das Katzen-Duo soll gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt werden

Da die Chemie zwischen Kniffel und Rippchen passt, sollen beide nun in ein gemeinsames Zuhause mit Freigang, Klettermöglichkeiten und einem kuschligen Platz auf dem heimischen Sofa vermittelt werden. Die „Tiere der Woche“ werden es ihren Katzeneltern mit schmusigem Verhalten danken, sind sich die Tierheim-Experten sicher. Wer Interesse hat, meldet sich im Tierheim Salzgitter.

Der Staffordshire-Rüde Olaf sucht ein neues Zuhause

Tierheim Salzgitter sucht Besitzer für Dogo-Carne-Corso-Mix

Salzgitters Straßenkater August hat in der Stadt viel erlebt

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de