Alkoholisierter Fahrer verursacht Frontal-Unfall in Salzgitter

Salzgitter. Ein Fahrer gerät in den Gegenverkehr und prallt dort in einen anderen. In Bad macht ein Mann einen anderen Fehler. Der Polizeibericht aus Salzgitter.

Bei einem Unfall in Salzgitter-Lichtenberg sind in der Nacht zu Sonntag rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, geriet ein 34-Jähriger gegen 2 Uhr auf der Burgbergstraße mit seinem Fiat in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in den Audi eines 18-Jährigen.

Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt, berichtet die Polizei weiter. Ihre Autos wurden allerdings so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gesamtschaden laut Polizei: Rund 20.000 Euro.

Weil die Polizeibeamten vor Ort Alkoholgeruch beim 34-Jährigen bemerken, machen sie einen Atemalkoholtest. Ergebnis: 1,28 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Versicherungsfehler in Salzgitter-Bad

Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt: Weil er seine PKW-Kennzeichen nicht mehr hatte, meldete sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ein 32-Jähriger auf der Polizeiwache in Salzgitter-Bad. Als die Polizei die Fahrzeugdaten überprüfte, stellte sie fest: Der PKW verfügt bereits seit geraumer Zeit nicht mehr über eine Versicherung.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

red

