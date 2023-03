Salzgitter. Die Polizei erfuhr erst spät von dieser Tat: In Lebenstedt wurde ein 57-Jähriger auf grausame Weise niedergeschlagen.

(Archivbild) In Lebenstedt wurde ein Mann an der Bocholter Straße überfallen.

Polizei Niedersachsen Brutaler Raubüberfall in Salzgitter: Trio tritt auf Opfer ein

Ein 57-Jähriger ist am Sonntagmittag Opfer eines schlimmen Raubüberfalls in Salzgitter-Lebenstedt geworden. Wie die Polizei erst heute berichtet, war der Mann auf der Bocholter Straße in Höhe des dortigen Parkhauses unterwegs, als ihn plötzlich drei unbekannte Männer angesprochen haben sollen.

Plötzlich habe eine der Personen gegen die Beine des Opfers getreten, so dass dieser zu Boden gestürzt sei. Nachdem die Täter weiter auf den am Boden liegenden Mann einschlugen, sollen sie ihm Handy, Bankkarte und einen Stoffbeutel gestohlen haben.

Die Unbekannte seien im Anschluss in Richtung Parkhaus und Fußgängerzone geflüchtet. So werden sie beschrieben: männlich, schlank, rund 180 Zentimeter groß, ein Täter mit gelber Jogginghose und ein Täter mit Jeans bekleidet.

Hinweise erbittet die Polizei per Telefon an (05341) 18970.

red

