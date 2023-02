Glücksforscher Salzgitter Mehr Glück im Alltag – Glücksforscher gibt Tipps in Salzgitter

Mike Hoffmeister will bei einer Veranstaltung konkrete Tipps für mehr Glück im Alltag bieten. (Symbolbild)

Salzgitter. Glück ist in Krisenzeiten oft schwer greifbar. Dass es trotzdem geht, weiß Professor Mike Hoffmeister. In Salzgitter will er verraten, wie.