Tierheim Salzgitter sucht Besitzer für Dogo-Carne-Corso-Mix

Für einen sanften Riesen mit viel Lebensfreude und Energie sucht das Tierheim Salzgitter ein neues Zuhause. Gustav, ein Dogo-Cane-Corso-Mix, wurde bislang von seinen Haltern als Wanderpokal herumgereicht, bis er vor Weihnachten im Tierheim sein vorübergehendes Zuhause fand.

Dogo Cane Corsos sind laut Einrichtung charakterlich feine Kerle, die durch Gelehrigkeit, Verspieltheit und Loyalität punkteten. Der stattliche Gustav, der derzeit 43 Kilogramm Lebendgewicht auf die Waage bringt, konnte die positiven Attribute bislang noch nicht vollständig abrufen, heißt es. „Seine Vorbesitzer hielten offenbar wenig von Hundeerziehung.“ Er ist zwei Jahre alt. Am besten wäre der Besuch einer Hundeschule, heißt es.

Bei den Tierpflegern gilt Gustav als verspieltes Energiebündel mit viel Lebensfreude. Er freue sich auf seine täglichen Flitzrunden im Hundeauslauf. Wenn er zur Ruhe kommt, sehnt sich das Riesenbaby nach Kuscheleinheiten und dem Gefühl, gemocht zu werden. Gesundheitlich befinde sich der Rüde in einem guten Zustand. Die Hüfte, bei großen und schweren Hunden oftmals die Schwachstelle, zeigen in Röntgenaufnahmen keine Schäden. Allerdings habe Gustav sogenannte Roll-Lider.

Reibung am Auge

Die Lider rollten sich nach innen ein, was eine Reibung am Auge zur Folge habe und Schmerzen. In der Regel führe der Zustand zu einem Teufelskreislauf: Das Roll-Lid verursache Schmerzen, durch die kneife das Tier die Augen stärker zu und die Lidfehlstellung verstärke sich. Bei Gustav sei dies operativ behoben worden, was jedoch nicht bedeute, dass es nicht wieder auftreten könne.

Besitzer brauchen Kraft

Seine neuen Besitzer sollten genug Kraft haben, um ihn händeln zu können. Er ist stubenrein, mag gerne im Auto durch die Gegend cruisen und ist optimalerweise verträglich mit Artgenossen, heißt es. Hin und wieder breche jedoch sein junges Alter noch durch und seine stürmische Seite komme zum Vorschein, sodass Kleinkinder nicht unbedingt in seiner Nähe sein sollten. Viel Beschäftigung und konsequente Erziehung seien die obersten Gebote für all diejenigen, die sich vorstellen können, Gustav zu adoptieren und ein liebevolles Zuhause zu schenken.

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Tierheim & Geschäftsstelle:

Am Pfingstanger 40,

Salzgitter-Bad

(05341) 47886 (Telefon)

(05341) 175387 (Fax)

www.tierheim-sz.de

www.facebook.com/tierheimsalzgitter

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de