Salzgitter. Drei unbekannte Männer haben einen 41-Jährigen in Salzgitter schwer verletzt. Gemeinsam prügelten sie auf ihr Opfer ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben einen Mann in Salzgitter krankenhausreif geschlagen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Blaulicht Salzgitter Prügelei in Salzgitter: Unbekannte verletzten 41-Jährigen schwer

In Salzgitter, Pappelweg, Ecke Ütschenkamp, ist am Donnerstagabend zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.

Krankenhausreif geschlagen in Salzgitter

Nach ersten Ermittlungen der Polizei und nach Zeugenangaben hätten drei bislang unbekannte Personen auf den 41-Jährigen auch mit einem unbekannten länglichen Gegenstand eingeschlagen. Das Opfer sei noch über den Boden geschleift worden. Die nicht weiter beschriebenen Täter seien im Anschluss in Richtung Ütschenkamp geflüchtet.

Das schwer verletzte Opfer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen und Hinweise erbittet die Polizei unter (05341)18970.

