„Hippe Angebote“ – Ostfalia und Alstom in Salzgitter kooperieren

Die Botschaft war klar: Die Angebote sind attraktiv. Nur: Viele wissen das gar nicht. Das gilt sowohl für die Angebote, die die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Campus in Calbecht macht, als auch für die Industrie und die Qualität der Arbeitsplätze, die die Unternehmen in der Stadt bieten. Daher rührten die Vertreter von Alstom und der Ostfalia am Donnerstag bei der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages kräftig die Werbetrommel. Denn: Fachkräftemangel plagt beide. Mit der Kooperation wollen sie versuchen, Nachwuchs zu gewinnen.

Durch den Partner Alstom sollen die Studierenden früh einen engen Bezug zur Praxis bekommen

Alstom ist nun der größte Kooperationspartner der Ostfalia für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Mobilität und Verkehr“ (WMV). Das heißt: Wer WMV an der Ostfalia studiert, kann das über den Kooperationspartner Alstom in Form eines dualen Studiums sehr praxisorientiert tun. „Professor Brey ist super vernetzt bei uns hier im Haus. Daraus müssen wir nun eine Win-Win-Win-Situation kreieren. Für die Studierenden, für die Ostfalia und für uns“, sagte Alstom-Geschäftsführer Christian Bieniek kurz vor der Vertragsunterzeichnung bei Alstom. Der Industriestandort Salzgitter höre sich zunächst vielleicht altbacken an: „Wir haben hier in Salzgitter ein Stahlwerk und VW baut noch Verbrennermotoren, wir Züge. Wer aber genauer hinsieht stellt fest, dass sich alle mitten in der Transformation befinden. Wir zum Beispiel haben den weltweit ersten Wasserstoffzug gebaut. Zu uns kommen Gäste aus aller Welt, um hier mit dem Wasserstoffzug fahren zu können“, sagte der Alstom-Chef. Und nun komme noch so ein attraktives Angebot wie dieses duale Studium dazu. „Wir müssen bekannt machen, was wir hier hippes machen.“

Studiendekan für Bereich Verkehr und Logistik der Ostfalia, Professor Marco Brey, betonte, dass Alstom dicht dran sei am Campus und dass die Ostfalia dies auch nutzen wolle, um das, was die Studierenden in der Theorie lernten, auch erlebbar zu machen. „Alstom bietet dabei ein breites Spektrum: Entwicklung, Produktion und Reparatur.“ Durch die enge Kooperation „wollen wir den Funken für die Praxis früher zünden“, ergänzte Bieniek.

Für die Studierenden sei der Faktor der Finanzierung des Studiums von großer Bedeutung, sagte Bieniek. „Man muss sich das Studium ja auch leisten können. Beim dualen Studium verdienen die Studierenden bereits Geld. Da ist vielleicht die Hemmschwelle niedriger, sich tatsächlich dafür zu entscheiden.“ Gerade für Techniker oder Meister, die vielleicht ein Studium anschließen wollten, sei das interessant, fügte Brey hinzu. Und warb noch einmal ganz gezielt für die Möglichkeiten, auch ohne Abitur ein Studium beginnen zu können. „Die Ostfalia informiert Interessierte gern zu diesem Thema“, sagte er.

Auch Techniker oder Meister können an der Ostfalia ein Studium beginnen – die Hochschule berät

Massiven Bedarf an Fachkräften habe Alstom übrigens insbesondere in den Bereichen Signaltechnik und Software. „Das Durchschnittsalter bei uns am Standort beträgt 45 Jahre. Da kann man sich ausrechnen, dass in den nächsten Jahren viele gehen“, berichtete Bieniek. Auch Alstom befände sich mitten in der Transformation. „Früher haben wir die Lok geliefert. Heute werden ganze Mobilitätssysteme angefragt. Wir liefern komplette Lösungen aus einer Hand“, erklärte er.

Auch für die Ostfalia bedeute der Umbruch in allen Bereichen internen Wandel. „Wir sind gerade dabei, neue Studiengänge zu entwickeln“, kündigte Brey an. Und Ostfalia-Präsidentin Rosemarie Karger ergänzte: „Die ganze Fakultät befindet sich in der Transformation.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de