Luis Vorbach als Alfons Zitterbacke und Leni Deschner als Leonie in einer Szene des Films "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt" .

Schule schaut Kino Schulkino-Wochen in Salzgitter-Bad – noch schnell dabei sein

Das Herzensprojekt von Claus Griesbach, einer von zwei Geschäftsführern der Cinema Salzgitter-Bad GmbH, läuft. Gerade haben die Schulkino-Wochen begonnen. Bis zum 23. März sind bisher 42 Vorstellungen geplant. „Ich mache das jetzt seit elf Jahren, und es ist mir ein großes Anliegen. Heute zum Beispiel hatten wir zwei Vorstellungen mit den ganz kleinen Kindern“, sagt Griesbach.

Die Schulkino-Wochen sind für Claus Griesbach eine Herzensangelegenheit

Angemeldet haben sich, so erzählt es der Kinomacher, zum Beispiel Gruppen aus Kindergärten, Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, der Lebenshilfe oder auch der Montessorischule. Sie kommen aus ganz Salzgitter, aber auch aus Nachbargemeinden. Allein die Anreise sei für die Mädchen und Jungen oft schon ein Abenteuer: zu Fuß, per Bus oder auch per Bahn.

Früh am Morgen geht es meist los, weil sich Griesbach nach den Zeiten der Schulen richtet, erzählt er. Und schließlich sind es ja auch mehr als 2000 Kinder und Jugendliche sowie knapp 200 Lehrer und Betreuer, die sich bisher angemeldet haben in dem kleinen Kino in der Angerpassage. „Manchmal kommen wir mit den Kindern noch ein wenig ins Gespräch. Manche erzählen, dass sie zum ersten Mal im Kino sind“, berichtet Griesbach aus der Praxis.

Und auch, wenn die Schulkino-Wochen jetzt begonnen haben, tüftelt Griesbach bereits an weiteren Ideen, um noch mehr Kinder und Jugendliche fürs Kino zu begeistern. „Wir hatten jetzt schon die ersten Kita-Gruppen hier. Die Mädchen und Jungen haben einen jeweils 25 Minuten langen Film gesehen und eine ganz kleine Tüte Popcorn dazu bekommen. Es ist herrlich, wenn die Kinder fröhlich Popcorn mampfend zuschauen“, berichtet Claus Griesbach. Hätten die Kinder nach einem Film noch Ausdauer, dürften sie auch noch einen zweiten sehen. In den nächsten Wochen wolle er nun gezielt Kitas und Horte anschreiben und für einen Kinobesuch werben. Ein weiteres Projekt: Englisch- oder französischsprachige Filme für Schulklassen. Ganz maßgeschneidert und ganz nach Wunsch der Lehrer.

Noch gibt es in Salzgitter-Bad für Kurzentschlossene freie Zeiten

Doch zurück zu den Schulkino-Wochen. Wer noch kurzentschlossen dabei sein möchte: Einige freie Zeiten gibt es noch, sagt Griesbach. Folgende Filme stehen zur Auswahl: Die Häschenschule – Der große Eierklau; Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing; Die kleine Hexe; Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück; Die Mucklas… und wie sie zu Petterson und Findus kamen; Der Räuber Hotzenplotz; Auf Augenhöhe; Rico, Oskar und die Tieferschatten; Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!; Belfast; Die Unbeugsamen; In einem Land, das es nicht mehr gibt; Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush; Tausend Zeilen; Wer wir waren.

Wer Interesse hat, kann sich über das Kontaktformular auf der Homepage, www.cinema-salzgitter.de, direkt beim Kino melden.

