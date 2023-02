Müllcontainer in Salzgitter-Bad brennen – Mann festgenommen

Salzgitter. In der Nacht zu Mittwoch haben in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Müllcontainer gebrannt.

In der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Müllcontainer gebrannt. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Salzgitteraner Polizei noch in Tatortnähe den mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Salzgitter.

Wie die Polizei berichtet, brannte der Inhalt der Container gegen 3.30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen dauern an – zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Fredenberg: Autofahrer mit 2,46 Promille angehalten

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei einen 66-jährigen Autofahrer angehalten, der deutlich alkoholisiert unterwegs war. Eine Streife stoppte den Mann gegen 1.30 Uhr in der Straße Schilfufer in Salzgitter-Fredenberg.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Daraufhin ordnete die Polizei eine Blutentnahme an – „hierbei leistete der 66-Jährige erheblichen Widerstand“. Verschiedene Strafverfahren, auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wurden eingeleitet. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde beschlagnahmt.

