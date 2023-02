Lebenstedt. Mehrere Einbrüche zwischen Freitag und Montag sind für Unbekannte in Salzgitter schiefgelaufen. In einer Hilfsorganisation wurden Schränke durchsucht.

In Salzgitter hatten Einbrecher am Wochenende wenig erfolg.

Blaulicht Salzgitter Einbrecher scheitern in Salzgitter

Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte vergeblich versucht, über ein Fenster in eine Bildungsstätte in der Kattowitzer Straße zu gelangen, teilt die Polizei mit. Doch das ist nicht der einzige Einbruchversuch, der die Polizei beschäftigt: Laut Mitteilung scheiterten Unbekannte im selben Zeitraum ebenfalls, in eine Kindertagesstätte im Otto-Hahn-Ring einzubrechen.

Polizei ermittelt nach Einbruchserie

Außerdem haben sich Einbrecher in der Nacht zu Montag eine Arztpraxis in der Swindonstraße vorgenommen – und hatten auch dort keinen Erfolg.

In der Nacht darauf, von Montag auf Dienstag, wurde eine Hilfsorganisation in Bruchtmachtersen Opfer von Einbrechern. Im Söhlekamp hebelten Unbekannte eine Tür auf und machten sich an Schränken zu schaffen. Es wurde versucht, einen Tresor zu öffnen, schreibt die Polizei.

Zum Schaden kann die Polizei keine Angaben machen. Ob die Taten zusammenhängen, ermittelt sie nun.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de