Salzgitter. Verdi kündigt Stillstand der Schifffahrt auf Stichkanälen in der Region an. Wo sich die Schiffe stauen sollen.

Streik Verdi kündigt Streik auf Stichkanälen an - Stau erwartet

Aufgrund eines Warnstreiks kommt es am Dienstag, 21. Februar, zum Stillstand der Schifffahrt auf den Stichkanälen nach Linden, Hildesheim und Salzgitter. Dies kündigte Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks-Süd-Ost-Niedersachsen, in einer Pressemitteilung an.

Die Schifffahrt werde sich auf jeden Fall im Vorhafen der Schleuse Wedtlenstedt ansammeln.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de