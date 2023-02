Salzgitter. In Salzgitter sind Unbekannte in eine Schule in Lesse eingebrochen. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Polizei Salzgitter Einbruch in Schule in Salzgitter – Hinweise gesucht

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Schule am Barbecker Weg in Lesse eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so den Zutritt.

Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld sowie eine Bluetoothbox gestohlen. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0.

Flachstöckheim: Reifen zerstochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden alle vier Reifen eines Autos in Salzgitter zerstochen. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz in Flachstöckheim, Trittelhorn. Der entstandene Schaden wird mit rund 350 Euro angegeben. Hinweise unter (05341) 8250.

