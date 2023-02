Bauarbeiten ab nächster Woche Bauzäune in Lebenstedts Innenstadt – das steckt dahinter

Jan Erik Bohling (links) und Kai Stocks am Bauzaun vor dem Monument.

Lebenstedt. In den Innenstädten von Lebenstedt und Salzgitter-Bad wird gebaut. Was genau dort passiert, wie lange es dauert und was das kostet, lesen Sie hier.