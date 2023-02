Salzgitter: Einbrüche in Kindertagesstätte, Kirche und Geschäft

Salzgitter. In Lebenstedt und Fredenberg wurde in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt zu einem möglichen Zusammenhang.

In Salzgitter-Fredenberg sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Dürerring eingebrochen und haben Bargeld und Elektrogeräte gestohlen. In die Kirche am Hans-Böckler-Ring im Fredenberg wurde ebenso eingebrochen – auch ein Geschäft in der Peiner Straße in Lebenstedt war Ziel von Einbrechern.

Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, ereigneten sich alle drei Taten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Teil der Ermittlungen.

Drei Einbrüche in Salzgitter: Täter hebelten Türen und Fenster auf

Um in die Kita im Dürerring zu gelangen, hebelten die Täter demnach eine Tür auf. Innerhalb der Kita beschädigten die Einbrecher noch mehr Türen, Fenster und Schränke. Sie stahlen ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld sowie vorgefundene Elektrogeräte.

Auf bislang ungeklärte Weise kamen Unbekannte über Nacht in die Kirche am Hans-Böckler-Ring. „Innerhalb der Kirche wurden weitere Türen aufgehebelt“, erklärt die Polizei. Gestohlen wurde aber offenbar nichts.

In das Geschäft in der Peiner Straße gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Einbrecher Bargeld.

Salzgitteraner Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zum entstandenen Gesamtschaden kann die Polizei Salzgitter noch keine Angaben machen. Hinweise nimmt sie telefonisch unter (05341) 18970 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de