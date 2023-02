In Salzgitter läuft zum Frauentag im Kino „Die Unbeugsamen“

Lebenstedt. Der Internationale Frauentag wird in Salzgitter im Kino gefeiert. Was es zu sehen gibt und wer einlädt – das erfahren Sie hier.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Salzgitter, Simone Semmler, lädt anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März, am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr in das Kino Kultiplex in Lebenstedt ein. Gezeigt wird der Kinofilm „Die Unbeugsamen“ (aus 2021), der den Untertitel hat „Politik ist eine viel zu ernste Sache um sie allein den Männern zu überlassen“.

Er erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, so Semmler, „die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung“.

Politikerinnen von damals kommen heute zu Wort. „Ihre Erinnerungen sind zugleich komisch und bitter, absurd und bisweilen erschreckend aktuell“, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte aus Salzgitter. Sie urteilt über den Film: „Verflochten mit zum Teil ungesehenen Archiv-Ausschnitten ist dem Dokumentarfilmer und Journalisten Torsten Körner eine emotional bewegende Chronik westdeutscher Politik von den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung geglückt. Die Bilder, die er gefunden hat, entfalten eine Wucht, die das Kino als Ort der politischen Selbstvergewisserung neu entdecken lässt. Ein erkenntnisreiches Zeitdokument, das einen unüberhörbaren Beitrag zur aktuellen Diskussion leistet.“

In Interviews sind unter anderem Herta Däubler-Gmelin (SPD), Marie-Elisabeth Klee (CDU), Ursula Männle (CSU), Christa Nickels (Die Grünen), Ingrid Matthäus-Maier (FDP/SPD), Renate Schmidt (SPD) und Rita Süssmuth (CDU) zu sehen. Historische Aufnahmen zeigen darüber hinaus politische Größen wie Aenne Brauksiepe (CDU), Hildegard Hamm-Brücher (FDP), Waltraud Schoppe und Petra Kelly (Die Grünen). In den ersten acht Wochen erreichten „Die Unbeugsamen“ über 122.000 Besucher in den deutschen Kinos. Damit war der Film einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme der vergangenen Jahre. Regisseur Torsten Körner veröffentlichte 2020 das Sachbuch „In der Männerrepublik – Wie Frauen die Politik eroberten“.

Der Eintritt ins Kino ist frei. Simone Semmler bittet allerdings um Anmeldung beim Referat für Gleichstellung der Stadt Salzgitter per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@stadt.salzgitter.de

red/sf

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de