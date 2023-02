Veranstaltungen in Salzgitter Diese drei kulturellen Highlights bietet Salzgitter am Wochenende

Dieses Wochenende gibt es besonders im Süden von Salzgitter etwas für die Augen und die Ohren. In Salzgitter-Bad treten Django Asül und die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Salzgitter auf. In Salder endet eine beliebte Fotoausstellung. Alle Infos zu den drei spannendsten Kulturveranstaltungen an diesem Wochenende haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Django Asül in der Kniki

Am Samstag, 18. Februar, tritt der vielfach ausgezeichnete, niederbayrische Kabarettist Django Asül mit seinem Power-Programm „Offenes Visier“ in der Kniestedter Kirche auf. Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, dafür aber mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi will er sein aktuelles Programm für Jedermann präsentieren. An diesem Abend will er sich mal nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen: Solidarität und Nachhaltigkeit. Dabei will der Kabarettist nicht nur Fragen stellen, sondern auch Antworten liefern.

Wie können wir in Zeiten sozialer Verunsicherung hilfreiche Zeitgenossen sein? Wie kann man fußläufig spannend Urlaub machen und dabei das Klima schonen?Wie muss man heute leben, um später der Demenz zu entkommen?Und wieso trifft Django auf Malta Chinesen, die Griechen sind? Sogar vor seinen eigenen erotischen Phantasien macht Asül nicht halt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung ist erneut ausverkauft und eine Abendkasse wird es laut Kleinkunstbühne nicht geben.

Lions Konzert in Salzgitter-Bad

Wer keine Karten für Django Asül ergattern konnte, der kann seine kulturellen Bedürfnis vielleicht in der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad stillen. Denn zum selben Zeitpunkt am Samstag, 18. Februar findet das große Lions-Konzert „Musik durch Raum und Zeit“ statt. Mit dem Konzert möchte der Förderverin Lions-Club Salzgitter jungen Künstlern eine Bühne geben

Die Leitung an diesem Abend übernimmt Sabine Petter. Geplant ist ein buntes Programm mit eher klassischen Werken unter anderem von von Schumann, Beethoven und Händel, aber auch mit Filmmusik von John Williams, beispielsweise aus Harry Potter und Star Wars. Außerdem präsentieren die Ensembles Jazziges und Modernes, unter anderem von Duke Ellington und Sting sowie Südamerikanisches von Astor Piazzolla. Beginn ist um 19 Uhr. Karten für das Konzert gibt im Vorverkauf nur beim Kulturkreis Salzgitter. An der Aula soll es aber auch eine Abendkasse geben. Kostenpunkt: jeweils 12 Euro. Der gesamte Erlös soll an die Musikschule der Stadt Salzgitter gehen.

Lieblingsorte in Salzgitter

Die Woche gemütlich ausklingen lassen können Kulturfreunde in Salzgitter dann am Sonntag 19. Februar um 11 Uhr. Denn dann findet die Finissage der „Lieblingsorte“ in der Galerie der Städtischen Kunstsammlungen Schloss Salder statt.

Das ist die letzte Gelegenheit, diese Ausstellung zu besuchen und Lieblingsorte von insgesamt 55 Salzgitteraner Bürgerinnen und Bürgern zu bestaunen, und manche davon vielleicht neu zu entdecken. Die bei dem Projekt zum Einsatz gekommenen Regiestühle werden während der Finissage versteigert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de