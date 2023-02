Salzgitter: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Am frühen Montagmorgen ist eine 50-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden.

In der Straße Dolmenkotten wollte ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Laut der Polizei Salzgitter übersah er hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Fußgängerin. Durch den Anstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht.

Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Versuchter Einbruch in Schulgebäude Goethestraße

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende vermutlich über den Schulhofbereich in das Gebäude einer Schule in der Goethestraße in Salzgitter gelangt.

Im Gebäude versuchte der Täter eine weitere Tür aufzuhebeln. Dies geling ihm allerdings nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0 entgegen.

